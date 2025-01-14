Bakan Bak: Türkiye, Spor ve Ekonomi Alanında Dünyada Lider

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin spor ve ekonomi alanındaki başarısını vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 16:45
Bakan Bak: Türkiye, Spor ve Ekonomi Alanında Dünyada Lider

Bakan Bak, Türkiye-Slovenya İş Forumu'nda Açıklamalarda Bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin yalnızca ekonomi ve ticaret alanında değil, spordaki performansıyla da bölgesinde ve dünyada lider bir ülke olduğunu ifade etti.

Türkiye-Slovenya İş Forumu

Bakan Bak, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Slovenya Ticaret Odası tarafından Ankara'daki bir otelde düzenlenen Türkiye-Slovenya İş Forumu'na katıldı. Forum sırasında yapılan Türkiye-Slovenya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 9. Dönem toplantısının başarılı geçtiğini vurgulayan Bak, "Bu KEK toplantısı sayesinde amaçladığımız hedeflere ulaşmak için güçlü bir yol haritası çizebildik," şeklinde konuştu.

Ticaret Hacmi Hedefleri

Bakan Bak, 2020 yılında 2 milyar dolar olan iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2024'te 3,1 milyar dolara yükselebileceğini ifade ederek, "Önümüzdeki yıllarda 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize ulaşacağımızdan eminim," dedi. Ayrıca, Türk müteahhitlik firmalarının Slovenya'daki proje değerinin yaklaşık 1 milyar dolar olduğunu belirtti.

Yeni İşbirlikleri ve Destek

Türkiye'nin Slovenya'yı 2011'den bu yana stratejik ortak olarak gördüğünü açıklayan Bakan Bak, "Sosyal güvenlik, eğitim ve savunma sanayi gibi alanlarda oluşturulacak yeni işbirlikleri mevcut ekonomik ortaklığımızı çeşitlendirecektir," dedi. Ayrıca, Türk sporcuların 2024 yılı itibarıyla kazandığı toplam madalya sayısının 7500 olduğunu da sözlerine ekledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Slovenya Ticaret...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Slovenya Ticaret Odası tarafından Ankara'daki bir otelde düzenlenen Türkiye-Slovenya İş Forumu'na katılarak konuşma yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Slovenya Ticaret...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Slovenya Ticaret Odası tarafından Ankara'daki bir otelde düzenlenen Türkiye-Slovenya İş Forumu'na katılarak konuşma yaptı.

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