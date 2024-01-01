Bakan Bayraktar'dan Gabar petrolü açıklaması: 30 bin varile çıkardık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da keşfedilen petrolle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakan Bayraktar, Gabar'da üretimi hızla artırarak kısa sürede günlük 30 bin varile çıkardıklarını belirtti. Şırnak'ın Türkiye'nin en büyük petrol üreten ili olacağını ifade eden Bakan, 2024 yılı sonuna kadar günlük 100 bin varil üretimi hedeflediklerinde Şırnak'ın Türkiye'nin bir numaralı petrol şehri olacağını söyledi.

Bakan Bayraktar'dan Gabar petrolü açıklaması: 30 bin varile çıkardık
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da bulunan petrolle ilgili bir açıklama yaptığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Gabar ve Şırnak'ın terörle anılan bir bölge olduğunu belirten Bakan Bayraktar, 2024 yılı sonuna kadar günlük 100 bin varil üretimi hedeflediklerinde Şırnak'ın Türkiye'nin bir numaralı petrol şehri olacağını söyledi. Bakan, bölgede açılan 30 kuyudan 23'ünde şu anda üretim yapıldığını açıkladı ve Türkiye'nin petrol ve doğal gaz ihtiyacını karşılamak için çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

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