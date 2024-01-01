Bakan Bayraktar'dan Gabar petrolü açıklaması: 30 bin varile çıkardık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da bulunan petrolle ilgili bir açıklama yaptığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Gabar ve Şırnak'ın terörle anılan bir bölge olduğunu belirten Bakan Bayraktar, 2024 yılı sonuna kadar günlük 100 bin varil üretimi hedeflediklerinde Şırnak'ın Türkiye'nin bir numaralı petrol şehri olacağını söyledi. Bakan, bölgede açılan 30 kuyudan 23'ünde şu anda üretim yapıldığını açıkladı ve Türkiye'nin petrol ve doğal gaz ihtiyacını karşılamak için çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

31 Aralık 2023



Gabar Dağı



Rakım: 1850 metre



30 bin varil petrol pic.twitter.com/L1eX7PZzbP — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) Ocak 1, 2024