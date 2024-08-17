Bakan Bayraktar'dan Sakarya Gaz Sahası'nda Üretim Artışı Açıklaması

Bakan Bayraktar'ın Açıklamaları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğal gaz üretimini duyurdu. Bayraktar, günlük üretimin 6 milyon metreküpe çıktığını belirterek, "Artık Türkiye'de doğal gaz kullanan 20 milyon haneden 2,6 milyonu bu gazı Sakarya Gaz Sahası'ndan karşılıyor," dedi.

Ekonomik Büyümenin Teması

Bayraktar, Zonguldak'taki AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda Türkiye ekonomisinin 2002 yılında 250-260 milyar dolar iken, günümüzde 1 trilyon dolara ulaştığını açıkladı.

Doğal Gaz Erişimi ve Stratejik Hedefler

Bakan Bayraktar, 2002 yılında sadece 5 ilde doğal gaz varken şu anda 81 ilde 72 milyon nüfusa doğal gaz erişimi olduğunu vurgulayarak, "Doğal gazı herkesin evine götürmek adına çalışmalara devam ediyoruz," ifadelerini kullandı.

Sakarya'da Gaz Üretiminde Rekor

Bakan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nın tarihin en büyük doğal gaz keşfini yaptığını ve 710 milyar metreküplük gazın bulunduğunu belirtti. Bu gazın Türkiye'nin en az 15 yıl ihtiyaçlarını karşılayacağı öngörülüyor.

Gelecek Hedefleri

Üretim hedeflerini paylaşan Bayraktar, "Günlük 6 milyon metreküp üretim miktarını 2025 yılının Nisan ayına kadar 10 milyon metreküpe çıkarmayı planlıyoruz," dedi.

Kömür ve Enerji Stratejileri

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltma hedefinin önemine dikkat çeken Bayraktar, kömür kaynaklarının usageine vurgu yaptı ve Türkiye Taşkömürü Kurumu'na olan desteklerini sürdürme niyetlerini açıkladı.

Petrrol Üretiminde Artış

Filyos'taki doğal gaz çalışmalarının 20-25 yıl süreceğini belirten Bayraktar, Gabar bölgesinde günlük petrol üretiminin 47 bin varile çıkarıldığını duyurdu. Bu alanda yapılan çalışmaların Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltma çabasının bir parçası olduğunu belirtti.

Toplantıya katılan AK Parti Zonguldak milletvekilleri ve il başkanı, Bakan Bayraktar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Zonguldak Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Zonguldak Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Zonguldak Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.