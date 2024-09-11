Bakan Bayraktar, Faturaların Yüzde 60'ının Devlet Tarafından Karşılandığını Açıkladı

Bakan Bayraktar'dan Fatura Açıklaması

Bakan İsmail Bayraktar, enerji maliyetleriyle ilgili önemli bilgiler paylaştı. Yaptığı açıklamada, "Bir aile, 1000 lira değerindeki gaz ve elektrik faturası için ödediği miktarın %60'ının hala devletimiz tarafından karşılandığını belirtmek isterim," dedi.

Devlet Desteği Devam Ediyor

Bakan, hanelerin enerji yükünü hafifletmek amacıyla devlet desteklerinin sürdüğünü vurguladı. Bu durum, halkın enerji tüketimi sırasında finansal zorluk yaşamamasını sağlamak için kritik bir rol oynuyor. Etkili Bir Politika

Bu tür desteklerin, bütçe planlamalarına olan etkisi ile birlikte, insanların yaşam standartlarını koruma adına büyük önem taşıdığı ifade ediliyor.