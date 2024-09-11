Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bakan Bayraktar, Faturaların Yüzde 60'ının Devlet Tarafından Karşılandığını Açıkladı

Bakan Bayraktar, hanelerin gaz ve elektrik faturalarının önemli bir kısmının devlet destekleriyle ödendiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 10:24
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 10:24
Bakan Bayraktar, Faturaların Yüzde 60'ının Devlet Tarafından Karşılandığını Açıkladı

Bakan Bayraktar'dan Fatura Açıklaması

Bakan İsmail Bayraktar, enerji maliyetleriyle ilgili önemli bilgiler paylaştı. Yaptığı açıklamada, "Bir aile, 1000 lira değerindeki gaz ve elektrik faturası için ödediği miktarın %60'ının hala devletimiz tarafından karşılandığını belirtmek isterim," dedi.

Devlet Desteği Devam Ediyor

Bakan, hanelerin enerji yükünü hafifletmek amacıyla devlet desteklerinin sürdüğünü vurguladı. Bu durum, halkın enerji tüketimi sırasında finansal zorluk yaşamamasını sağlamak için kritik bir rol oynuyor. Etkili Bir Politika

Bu tür desteklerin, bütçe planlamalarına olan etkisi ile birlikte, insanların yaşam standartlarını koruma adına büyük önem taşıdığı ifade ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Öğrencilere dev destek! Hesabına bakan her ay 2.000 TL'yi görecek

11 Eylül 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

O Belediye Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Detaylar

ABB BUGSAŞ 195 Personel Alımı Yapacak: Tekniker, Teknisyen, Usta ve Pompacı Başvuru Şartları ve Detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Akbank’tan 700.000 TL’lik dev kredi fırsatı! Sıfır faiz ile veriliyor

1250 TL Ödeme Geldi! Hesaplarınızı Kontrol Edin: Eylül Ayı Aile Destek Ödemeleri Başladı! Ödeme Tarihleri ve Detaylar

İŞKUR sabah sabah açıkladı! Hastanelere yüzlerce personel alımı başladı

O Belediye Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Detaylar

Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? Evde Bakım Maaşı Güncel Yatan İller Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

ŞOK 11-17 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayınlandı! Fairy Bulaşık Kapsulü 577 TL'den 299 TL'ye Pınar Süzme Peynir 110 TL'den 70 TL'ye Düştü

Türk Hava Yolları Eylül Ayı için Yüksek Maaş ile Personel Alımı İlanları Yayımlandı: 7 Farklı Pozisyonda Personel Alınacak

ABB BUGSAŞ 195 Personel Alımı Yapacak: Tekniker, Teknisyen, Usta ve Pompacı Başvuru Şartları ve Detaylar

Pegasus'tan 323 TL'ye Uçuran Kampanya Fırsatı! Kampanya Detayları ve Seyahat Tarihleri

A101'de dev indirim! O tarihte giden 149 TL'ye alacak

11 Eylül 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

Öğrencilere dev destek! Hesabına bakan her ay 2.000 TL'yi görecek