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Bakan Bayraktar, Öğretmenler Günü'nde Gabar'da Öğretmenlerle Buluştu

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da öğretmenlerle bir araya gelerek Enerji bağımsızlığı hedeflerini paylaştı ve Aybüke Yalçın'ı andı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 16:01
Bakan Bayraktar, Öğretmenler Günü'nde Gabar'da Öğretmenlerle Buluştu

Bakan Bayraktar, Gabar'da Öğretmenler Günü'nde Anma ve Enerji Vizyonunu Paylaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Gabar'da öğretmenlerle bir araya gelerek öğretmenlerin önemine dikkat çekti. Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, "Yaklaşık bir sene önce 23 bin varillerde olan üretimi bugün itibarıyla 58 bin varilin üzerine çıkardık ve her geçen gün, her geçen hafta ilerliyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar 70 bin varillere varmayı ümit ediyoruz." dedi.

Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın Anısına

Bakan Bayraktar, Şırnak'ta bulunan Şehit Aybüke Yalçın 35 No'lu Petrol Üretim İstasyonu'ndaki etkinlikte, Aybüke Yalçın'ın anısını yaşatmak için bir araya geldiklerini belirtti. Yalçın, 2017 yılında PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen bir saldırıda şehit olmuştu. Bayraktar, "23 yaşında şehit olan Aybüke Yalçın öğretmenimizi rahmetle anıyorum," diyerek teröre karşı verilen mücadeleye değindi.

Enerjide Bağımsızlık Hedefi

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerjide bağımsızlık hedefi doğrultusunda ilerlediklerini vurguladı ve "Bu sahada Türkiye'nin en kaliteli petrolünü üretmeye başlamış durumdayız. Kararlılıkla devam edeceğiz," ifadelerini kullandı. Bayraktar, 3 binin üzerine çıkan istihdamı artıracaklarını ve petrol üretimini artırmak için yeni projelerin hayata geçirileceğini söyledi.

Öğretmenler Günü Kutlaması

Bayraktar, Öğretmenler Günü vesilesiyle tüm öğretmenlerin bu özel gününü kutlayarak, "Bizlerin bugünlere gelmesinde emeği bulunan başta kendi öğretmenlerim olmak üzere bütün öğretmenlerimizin bu özel gününü kutluyorum," dedi. Etkinlikte, şehidin müzik öğretmeni olan arkadaşları Aybüke Yalçın için Mağusa Limanı türküsünü seslendirdi.

Gelecek Projeler ve İstihdam Artışı

Bakan Bayraktar, ayrıca burada 300 tankerle taşınan petrolün boru hattı ile ulaştırılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti ve Şırnak'ta TPAO Bölge Müdürlüğü'nün kısa zamanda inşa edileceğini açıkladı. Bayraktar, bölgedeki istihdamı artırma niyetinde olduklarının altını çizdi.

Öğretmenlere Hitap

Katılan öğretmenler, Aybüke Yalçın'ın isminin yaşatılmasından memnuniyet duyduklarını belirterek Öğretmenler Günü'nü kutladılar. Program sonunda Bakan Bayraktar, öğretmenler ve petrol üretiminde görev yapanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesindeki Şehit Aybüke Yalçın 35 No'lu Petrol Üretim İstasyonunda düzenlenen programa katıldı. Bayraktar, burada, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin 7 yıl önce düzenlediği saldırıda şehit olan Aybüke Yalçın'ın üniversitede birlikte eğitim gördüğü meslektaşları, Şırnak'ta görev yapan öğretmenler, petrol üretim sahasında görevli mühendisler ve personel tarafından karşılandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesindeki Şehit Aybüke Yalçın 35 No'lu Petrol Üretim İstasyonunda düzenlenen programa katıldı. Bayraktar, burada, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin 7 yıl önce düzenlediği saldırıda şehit olan Aybüke Yalçın'ın üniversitede birlikte eğitim gördüğü meslektaşları, Şırnak'ta görev yapan öğretmenler, petrol üretim sahasında görevli mühendisler ve personel tarafından karşılandı.

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