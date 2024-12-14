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Bakan Bayraktar: Türkiye Mazlumların Yanında Olmaya Devam Edecek

Bakan Alparslan Bayraktar, AK Parti Batman İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada Türkiye'nin uluslararası yardımlarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 17:38
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 17:42
Bakan Bayraktar: Türkiye Mazlumların Yanında Olmaya Devam Edecek

Bakan Bayraktar, AK Parti Batman İl Kongresi'nde Konuştu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Batman 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Somali, Libya, Karabağ, Suriye ve Gazze'de mazlumların yanında olacağını dile getirdi.

Bakan Bayraktar'dan Güçlü Vizyon

Hatice Nasıroğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrede vatandaşlarla bir araya gelen Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkenin daha güçlü, büyük ve müreffeh bir ülke olması adına çalıştıklarını ifade etti. Bayraktar, AK Parti'nin gerçekleştirdiği başarıların sadece ülke için değil, gelecek nesiller için de önemli olduğunu belirtti.

Enerji Çalışmalarına Vurgu

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin petrol üretiminde önemli bir noktaya ulaştığını, mevcut durumda 70 kuyudan 62 bin varilin üzerinde petrol çıkardıklarını söyledi. Karadeniz'de bulunan Sakarya gaz sahasında, Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfini anımsattı.

Yeni Arama Hamleleri ve İstihdam

Batman'da yeni bir arama hamlesi başlatacaklarını belirten Bakan Bayraktar, önümüzdeki yıl 250 yeni iş arkadaşı istihdam edeceğini müjdeledi. Ayrıca, Türkiye'nin geniş gönül coğrafyasında Irak, Libya, Kafkas coğrafyası, Orta Asya ve Afrika'da arama faaliyetlerine devam edeceklerini vurguladı.

Türkiye'nin İnsani Yardımları

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin Suriyeli kardeşlerine sağladığı yardımlara dikkat çekerek, 11 yıl önce dünyadaki herkesin göz ardı ettiği Somali'de Türkiye'nin yer aldığını vurguladı. Gabar'da petrol arama faaliyetlerinin süreceğini belirterek, terörle mücadelelerinin ülkedeki kalkınmaya katkı sağladığını ifade etti.

Kongre ve Sonuçlar

Kongrede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da söz alarak Batman'ın potansiyelinden bahsetti. Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans ile konuşmasıyla sona erdi. Sonrasında tek liste ile yapılan oylamada Hüseyin Şansi, AK Parti Batman İl Başkanlığı'na seçildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (ortada), Hatice Nasıroğlu Konferans...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (ortada), Hatice Nasıroğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Batman 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Bakan Bayraktar, kongreye gelişinde yöresel kıyafetli çocuklar tarafından karşılandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (ortada), Hatice Nasıroğlu Konferans...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (ortada), Hatice Nasıroğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Batman 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Bakan Bayraktar, kongreye gelişinde yöresel kıyafetli çocuklar tarafından karşılandı.

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