Bakan Bayraktar: Türkiye'nin Enerji Hedefleri Büyüyor

Enerji Bakanı Bayraktar Uşak'ta Kritik Açıklamalarda Bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uşak'ta düzenlenen partinin 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli ifadelere yer verdi. Bayraktar, "Biz sadece Türkiye'de, Mavi Vatan'da değil, dünyanın en modern filosunu kurduğumuz sismik gemilerimizle Somali'de, Libya'da farklı coğrafyalarda petrol ve doğal gaz arayan, inşallah üreten bir ülke olma yolunda gidiyoruz," dedi.

Uşak'ta İlk Durağı Vali Aktaş

Bayraktar, Uşak’taki ziyaretine Vali Naci Aktaş'ı makamında ziyaret ederek başladı. Burada şehrin sorunları ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Bayraktar, ardından kongreye katıldı. Kongrede, Bolu'da yaşanan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Enerji Alanında İlerlemeler

Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük mücadeleler verdiğini vurgulayan Bayraktar, ülkeyi hak ettiği noktaya getirmek için gece gündüz çalıştıklarını belirtti. AK Parti iktidara geldiğinde yalnızca 5 ilde doğal gaz bulunduğunu hatırlatan Bayraktar, şu an 81 ili doğal gazla buluşturduklarını ifade etti.

2028’de Kendi Gazımızı Kullanacağız

Karadeniz'deki doğal gaz çalışmalarına değinen Bayraktar, "Denizin derinliklerindeki bu gazı çıkararak evlerimizde, iş yerlerimizde kullanır hale getirdik. 1,5 yıldır bu gazı kendimiz üretiyoruz ve bugüne kadar Türkiye'deki 3 milyon hane kendi ürettiğimiz doğal gazı kullanır hale geldi," dedi. Bayraktar, 2028 yılına gelindiğinde tüm hanelerde kendi gazlarının kullanılacağını umduğunu belirtti. "Bu sayede daha ucuza gaz verebiliyoruz," diyen Bakan, gaz faturalarının %65'inin devlet tarafından karşılandığını kaydetti.

Yerli Petrol Üretimi ve Hedefler

Terörden arındırılan Gabar bölgesinde petrol üretimine devam ettiklerini aktaran Bayraktar, Gabar'da günlük 75 bin varil petrol üretildiğini bildirdi. Bayraktar, "Biz kendi petrolümüzü, doğal gazımızı ürettikçe bundan rahatsız olanlar var. Biz bunu memleketimizin refahı artsın, ekonomisi büyüsün diye yapıyoruz," diye konuştu.

Bakan Bayraktar, kongrenin hayırlı olmasını dileyerek, görev alan parti yöneticilerine başarılar diledi. "Enerjide hedeflediğimiz noktaya ulaşacağımıza kalben inanıyorum. Bunu başardığımızda Türkiye ekonomisi çok daha güçlü olacak," ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Uşak 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Uşak 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.