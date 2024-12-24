Bakan Bolat, AB İle Transit Kota Serbestisi İçin İstekli

Bakan Bolat'tan Önemli Açıklamalar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Koridorları ve Transit Taşımacılık Toplantısı'nda konuştu. Bolat, Avrupa Birliği (AB) ile kara yolu taşımacılığındaki gelişmelere dikkat çekerek, "AB ile her görüşmede transit kota serbestisi ve kotaların kaldırılması talebimizi iletiyoruz," ifadelerini kullandı.

Lojistiğin Önemi ve İhracat Hedefleri

Bakan Bolat, konuşmasında Kovid-19 salgını, Rusya-Ukrayna Savaşı ve 6 Şubat depremleri gibi olayların lojistik ve taşımacılık sektörlerinin önemini gözler önüne serdiğini belirtti. Ayrıca, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde 'lojistiğin ve taşımacılığın yüzyılı' hedefini de sizlerle birlikte başaracağız," diyerek hedeflere vurgu yaptı.

Türkiye ekonomisinin dinamik yapısına değinen Bolat, "Ülkemizin mal ve hizmet ihracatı geçen yıl Cumhuriyet rekoru kırdı ve bu yıl da güzel noktalara ulaşıyoruz," dedi. Türkiye'nin 11 aylık dış ticaret açığının 73,2 milyar dolara gerilediğini dile getiren Bolat, cari açıkta başarılı bir performans sergilendiğini de belirtti.

Dünyada 11. Sıradayız

Bolat, Türkiye'nin dünyadaki lojistik ihracatından %3'lük pay alarak bu alanda 11. sırada olduğunu belirtti. "Cennet vatanımız, dünyadaki bütün koridorların buluştuğu bir noktadadır. Türkiye olarak her projenin kilit konumundayız," ifadeleriyle Türkiye'nin stratejik önemine dikkat çekti.

İhracat Hedefleri Yükseliyor

Bakan Bolat, "AB ile her görüşmede transit kota serbestisi ve kotaların kaldırılması talebimizi iletiyoruz," diyerek AB ile bu süreçteki ısrarlarını yineledi. AB yetkililerinin ise bu konunun ulaştırma ile ilgili olduğunu belirterek, üye ülkelerle ikili bazda ele alınmasını önerdiklerini ifade etti.

Bolat ayrıca, 5 yıl içinde AB'ye ihracatı %40 artırmayı hedeflediklerini söyledi.