Bakan Bolat açıkladı: İhracatçıya 70 milyarlık ek finansman desteği geliyor!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, göreve başlamasının ardından Ankara'da bulunan ajans, gazete ve televizyon kanallarının temsilcileriyle bir yemek yedi. Bakan Bolat, yaptığı konuşmada ihracatçılara yeni destekleri açıkladı.

İHRACATÇIYA EK FİNANSMAN





Ticaret Bakanı Ömer Bolat, basın temsilcileriyle bir araya geldiği yemekte önemli açıklamalar yaptı. Bakan Bolat, Türk Eximbank ile 2022'de ihracatçıya 45 milyar dolar, 2023'ün ilk altı ayında ise toplamda 19,6 milyar dolar tutarında bir destek sağladığını söyledi. Bakan Bolat, “İhracatçılarımıza ek kredi desteği sağlamak amacıyla Eximbank'ın sermayesi üç gün öncesinde tam 6,8 milyar lira artırılarak 20,6 milyar liraya çıkarılmıştır. Bu nedenle ihracatçılarımıza Eximbank kaynakları üzerinden 70 milyar liralık ek finansman sağlayacağız. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ve BDDK'ya teşekkür ederiz." dedi.

YIL SONU İHRACAT HEDEFİ 265 MİLYAR DOLAR OLACAK

21 yıldır uyguladıkları politikalarla ihracat rekorları kırdıklarını söyleyen Bolat, konuşmasının devamında "2002'de 36,1 milyar dolar tutarında olan mal ihracatını yıl sonunda 7 katına çıkardık. 2022 ve yine bu dönemde. dünya ihracatındaki payımızı %0,5'ten %1,02'ye çıkardık. Çok şükür 2023 Ocak-Haziran dönemi içerisinde ihracatımız 123,4 milyar ifadelerini kullandı.