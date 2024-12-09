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Bakan Bolat, Bangladeş Büyükelçisi ile Ticaret Toplantılarını Görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bangladeş'in Büyükelçisi Amanul Haq ile ikili ticaret ve ekonomi komisyonu toplantılarını görüştü.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 16:11
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 16:11
Bakan Bolat, Bangladeş Büyükelçisi ile Ticaret Toplantılarını Görüştü

Ticaret Bakanı Bolat'tan Bangladeş ile Ticaret Vizyonu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Amanul Haq ile gerçekleştirdiği toplantıda, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmenin detaylarını paylaştı. Görüşmede, 50'nci yılını kutlayan Türkiye-Bangladeş ilişkileri ve ticari alandaki gelişmeler masaya yatırıldı. Bakan Bolat, Türkiye’nin dost ve kardeş Bangladeş ile ikili ticaret potansiyelini artırmayı hedeflediğini belirtti.

Önümüzdeki Yıl Ticaret Toplantıları Planlandı

Bolat, bu yönde iki ülke iş dünyaları arasındaki işbirliğini derinleştirmek için çaba göstereceklerini ifade etti ve şu noktaları aktardı: "Önümüzdeki yılın başlarında hem ikili ticaret toplantıları hem de yılın ikinci yarısında karma ekonomi komisyonu toplantısı yapılacaktır."

Bakan Bolat ayrıca, Türkiye ile Bangladeş’in müteahhitlik, savunma ve hizmet sektörlerinde potansiyel işbirliği fırsatlarının bulunduğuna dikkat çekti. Atılacak adımların iki ülkenin köklü birlikteliğini daha da güçlendireceğine inandığını sözlerine ekledi.

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