Bakan Bolat: Cari İşlemler Hesabı Ekim'de 1,9 Milyar Dolar Fazla Verdi

Bakan Bolat'tan Cari İşlemler Hesabı Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, cari işlemler hesabının ekim ayında 1,9 milyar dolar fazla verdiğini bildirdi. Bolat, “Cari işlemler hesabı son 5 yıldır ilk kez 5 ay üst üste fazla verdi. 10 ayda cari işlemler açığı, 32,8 milyar dolar azalarak 3,3 milyar dolara geriledi,” ifadesini kullandı.

Güçlü İyileşme ve Ekonomik Güven

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından ödemeler dengesi verilerine dair yaptığı değerlendirmede cari işlemler hesabındaki güçlü iyileşmenin, makroekonomik istikrarı pekiştirdiğini vurguladı. Bu iyileşmeler sayesinde Türkiye'nin risk priminin düşmeye devam ettiğini ve ekonomideki güven ortamının güçlendiğini kaydetti.

İhracat ve İstihdamdaki Artış

Bolat, ekonomi programının olumlu sonuçlarına dikkat çekerek, “İhracat, üretim, yatırım, istihdam ve sürdürülebilir cari işlemler dengesi, hükümetimizin kararlılıkla uygulamakta olduğu ekonomi programının olumlu sonuçlarını vermektedir,” dedi. Ekimde yıllıklandırılmış ihracatın yıllık bazda %3'lük artışla 262,2 milyar dolara ulaşırken, ithalatın ise %7,4'lük azalışla 340,1 milyar dolara gerilediğini belirtti.

Hizmet Gelirlerinde Rekor

Dış ticaret açığındaki gerilemenin, hizmet ihracatındaki artışla birlikte ilerlediğini ifade eden Bolat, ekimde hizmet gelirlerinin yıllıklandırılmış bazda 112,5 milyar dolara çıkarak rekor kırdığını vurguladı. Seyahat gelirlerinin 54,1 milyar dolara yükseldiğini belirten Bolat, “Mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ve ithalatı düşürmeye yönelik tedbirlerin uygulanmasının sonucunda cari işlemler açığında önemli bir gerileme sağlandı,” dedi.

İstihdam Rekoru ve Gelecek Vizyonu

İstihdam verilerine de değinen Bolat, Ekim 2024'te istihdam edilenlerin sayısının bir önceki aya göre 156 bin kişi artarak 32 milyon 970 bin kişiyle tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti. İstihdam oranının ise %49,9 seviyesine çıkarak rekor düzeyde kaydedildiğini sözlerine ekledi. Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak bu performansı daha ileri taşımak ve ekonominin sürdürülebilir büyüme yolundaki başarılarını artırmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.