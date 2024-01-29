Bakan Bolat, Filistinli iş insanları ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve Filistinli iş insanlarından oluşan bir heyetle Ticaret Bakanlığı'nda görüştü. Görüşme, basın mensuplarına görüntü verildikten sonra kapalı kapılar ardında devam etti.

Bolat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Filistinli iş insanlarıyla Türkiye ve Filistin arasındaki ekonomik işbirliği ve ticaret hacmini nasıl artırabileceklerini görüştüklerini söyledi. Bolat, "İki ülke arasındaki ticaret ilişkilerini ve ticaret hacmimizi istikrarlı bir şekilde yükseltmeyi amaçlıyoruz." dedi. Bolat, paylaşımında ayrıca, İsrail'in Gazze'ye yönelik kanlı saldırılarını kınadı.

7 EKİM'DEN BUGÜNE İSRAİL SALDIRILARINDAN GAZZE'DE MASUM SİVİLLER HEDEF ALINDI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Filistinli iş insanlarıyla bir araya gelerek, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunu ele aldı. Bolat, görüşmede ayrıca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararının uygulanmasını istedi. Bolat, Türkiye'nin Filistin'e verdiği desteğin süreceğini vurguladı.

"7 Ekim'den bu yana tüm dünyanın gözleri önünde Gazze'de masum kadın, çocuk, yaşlı demeden sivilleri hedef alan İsrail'in gaddarca ve savaş hukukuna dahi sığmayan kanlı saldırılarını kınıyor, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in soykırım girişimine ilişkin 26 Ocak'ta açıkladığı ihtiyati tedbir kararının, İsrail tarafından derhal ve tam olarak uygulanmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde hükümetimiz, ateşkesi sağlama, savaştan etkilenen sivillere insani yardım ulaştırma, saldırılar sonucunda yıkılan yapıların onarımı ve bağımsız Filistin devletinin tanınması konularında tüm dünya sathında yürüttüğü çalışmalarına kesintisiz devam edecektir. İki ülke arasında her alandaki işbirliği ve desteklerimizi sürdürerek, hem Türkiye ve Filistin'in sarsılmaz ittifakını güçlendirecek, hem de kardeş Filistin halkının huzur ve refahını artıracak adımlar atmaya devam edeceğiz."

GÖRÜŞMEDE İKİ ÜLKE ARASI TİCARİ GÖRÜŞMELER ELE ALINDI

Filistinli Türk İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ziyad Dahliz, toplantı sonrası AA muhabirine konuştu. Dahliz, görüşmenin, iki ülke arasındaki ilişkileri ve ticaret hacmini yükseltmek üzerine odaklandığını ifade etti.

Dahliz, Bakan Bolat ve Türk Hükümetine Filistin'e verdikleri destek için teşekkür ederek, görüşmede, daha önceden başlatılan projeler ve iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasıyla ilgili bazı girişimlerin değerlendirildiğini söyledi. Dahliz, iki ülke arasındaki dostluk bağlarını pekiştirmek amacıyla ileride yapılacak toplantıların da planlandığını bildirdi.

İSRAİL GÜÇLERİ GAZZE'DE SALDIRILARININ 115. GÜNÜNDE

İsrail'in Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden sürdürdüğü saldırılar 115. gününe girdi. Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail ordusunun Gazze kentinin güneydoğusunda Ez-Zeytun ve güneybatısında Tel el-Heva mahallelerine hava ve kara saldırıları düzenlediğini ve onlarca kişinin hayatını kaybettiğini veya yaralandığını bildirdi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda El-Mutvi ailesinin evine İsrail savaş uçakları saldırdı. Saldırıda en az 23 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Aynı bölgedeki Ez-Zevayide'de de bir eve İsrail uçakları bomba attı. Bu saldırıda da 14 Filistinli öldü, bazıları yaralandı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine hava, kara ve denizden şiddetli bombardımanına devam ediyor.