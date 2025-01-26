Bakan Bolat, Kadınların İş Gücündeki Artışı ve Gelecek Vizyonunu Açıkladı

Bakan Bolat’tan Kadınların İş Gücündeki Artışa Vurgu

Aldığı güvenle AK Parti Sakarya 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'nde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kadınların çalışma hayatındaki payının 22 yılda %28’den %36’ya yükseldiğini duyurarak, 2024 yılı sonu için %37.5 hedefini açıkladı. Bolat, ayrıca 2028 yılındaki hedefin %40 olduğunu belirtti.

Kongrede Anma ve Teşekkürler

Serdivan Belediyesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen kongrede, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangında hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımcılara hitap ettiği video gösterildi.

Bolat, yangında hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi ve tüm İslam âleminin Miraç Kandili'ni kutladı.

Hizmet Yarışı ve Muhalefete Tepki

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın, halka ve ülkeye daha fazla hizmet etmek amacıyla görevlerini sürdürdüklerini söyleyen Bolat, muhalefetin 'felaket tellallığı' yaptığını ifade etti. 'Beceri eksikliği ve hizmetsizlik' eleştirileriyle muhalefeti sert bir dille eleştiren Bolat, 'Yapılanlara bir teşekkür edilmesini herkes bekler ama o edilmiyorsa bile kötülemeyin' dedi.

Geleceğe Dair Umutlar

Bolat, Türkiye'de 22 yıl boyunca hizmet eden bir iktidarın geçmişte olmadığını belirtti ve umudun, geleceğin ve icraatın adının AK Parti olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadınların toplumsal rollerini artırma çabalarına dikkat çekti.

Kadınların sosyal ve ekonomik hayata katkılarının önemine değinen Bolat, 2025'in 'Aile Yılı' olarak ilan edildiğini hatırlattı.

Ekonomik Veriler ve Hedefler

Bolat, Türkiye’nin 22 yılda yıllık ortalama %5.4 büyüme gösterdiğini dile getirdi. 2023'te ihracat rakamlarının 375 milyar dolar olduğunu, cari işlemler açığını 10 milyar doların altına düşürdüklerini aktardı. Ayrıca, deprem sonrası yapılan inşa faaliyetleri ve bütçe harcamalarıyla deprem bölgelerinin yeniden inşası için hızla ilerlediklerini dile getirdi.

Bakan Bolat, kadın ve gençlerle birlikte güç birliği yaparak, 'Türkiye Yüzyılı'nın inşasına devam edeceklerini' söyledi.

Kongre Sonuçları

Kongre sonucunda Duygu Çetin, AK Parti Sakarya İl Kadın Kolları başkanlığına seçildi. Programa, AK Parti Sakarya milletvekilleri ve partinin birçok üst düzey ismi katıldı.