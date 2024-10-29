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Bakan Bolat, Kuzey Makedonya ile Ekonomik İşbirliğini Görüştü

Bakan Bolat, Kuzey Makedonya ile ticaret hacmini artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 11:00
Bakan Bolat, Kuzey Makedonya ile Ekonomik İşbirliğini Görüştü

Bakan Bolat ve Kuzey Makedonya Ekonomi Bakanı Görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Ekonomi ve Çalışma Bakanı Besar Durmisi ile birlikte bir araya gelerek, iki ülke arasındaki işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.

Görüşmenin Detayları

Sosyal medya üzerinden bilgi veren Bolat, toplantıda ikili ticaret ilişkilerinin geliştirilmesi ve gelecekte atılacak adımlar üzerine konuştuklarını aktardı. Bakan Bolat'ın açıklamaları

Bolat, "Türkiye olarak, firmalarımızın önemli yatırımcı grupları arasında yer aldığı ve Kuzey Makedonya ile 7'nci en büyük ticaret ortağı olduğumuz gerçeğini göz önünde bulundurarak, ikili ticaret hacmimizi artırmayı hedefliyoruz. Savunma sanayisi başta olmak üzere işbirliği alanlarımızı güçlendirme konusunda büyük bir öneme sahibiz. Bu toplantının, iki ülke arasındaki işbirliğinin derinleşmesine katkı sağlamasını umuyorum" şeklinde konuştu.

Ekim ayının 29’unda Cumhuriyetimizin 101'inci yılı kutlanırken, Bolat, toplantının bu özel günle denk gelmesinin kendileri için ayrıca bir anlam taşıdığını belirtti ve Bakan Durmisi ile heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

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