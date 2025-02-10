Bakan Bolat'tan 2024 Sanayi Üretimi ve İşsizlik Oranı Değerlendirmesi

Bakan Bolat, 2024 Döneminin Verilerini Açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Aralık 2024 dönemi sanayi üretimi ve iş gücü verilerini değerlendirerek Türkiye'nin ekonomik büyümesine dair önemli bilgiler paylaştı. 2024 yılında, işsizlik oranının ortalama yüzde 8,7 ile son 12 yılın en düşük seviyesine gerilediğini belirtti.

İhracat Desteklerinin Önemi

Bolat, ihracata yönelik uygulanan etkin destekler ve güçlü ticaret diplomasisinin Türkiye'nin ihracat performansını artırarak sanayi üretimini ve istihdamı destekleyen bir ivme yarattığını vurguladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verileri sosyal medya hesabından paylaşan Bolat, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının Aralık 2024'te bir önceki ay olan yüzde 8,6'dan yüzde 8,5'e gerilediğini ifade etti.

Sanayi Üretimindeki Güçlü Artış

Aralık 2024'te sanayi üretim endeksinin aylık bazda yüzde 5, yıllık bazda ise yüzde 7 arttığını kaydeden Bolat, bu artışın son 21 ayın en yüksek hızı olduğunu belirtti. Endeksin en yüksek seviyesine ulaşmasında yüksek teknoloji üretimindeki aylık 51,6, yıllık 43,5 artışın etkili olduğunu ifade etti.

İhracat ve Ekonomik Büyüme

Bakan Bolat, geçen yıl mal ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 2,4 artışla yaklaşık 262 milyar dolar olduğunu hatırlatarak, Kasım 2024 itibarıyla yıllıklandırılmış hizmetler ihracatının 113,7 milyar dolar ile yüzde 8 artış gösterdiğini bildirdi. İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin ocak ayında 51,2'ye çıkarak dış talep koşullarında üst üste 13. ay iyileşme gösterdiğini de vurguladı.

Devam Eden Ekonomik Çalışmalar

Bolat, hükümetin kararlılıkla uyguladığı ekonomi programının olumlu sonuçlarını vermeye devam ettiğini ifade ederek, "İthalat tarafında haksız uygulamalara müdahale edilerek yurt içi üretim ve istihdam desteklenmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, elde edilen bu performansı daha da ileri taşımak için çalışmaya devam ediyoruz," diye ekledi.