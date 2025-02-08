DOLAR
35,94 0,01%
EURO
37,13 -0,01%
ALTIN
3.306,95 0,01%
BITCOIN
3.447.842,59 -0,13%

Bakan Bolat'tan CHP Lideri Özel'e Tepki: Filistin'in Hakları Savunulacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine yanıt vererek, Türkiye'nin Filistin'in haklarını savunmaya devam edeceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 14:32
Bakan Bolat'tan CHP Lideri Özel'e Tepki: Filistin'in Hakları Savunulacak

Bakan Bolat'tan CHP Genel Başkanı Özel'in İfadelerine Sert Yanıt

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, ABD yönetiminin Gazzelileri sürgün planında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sessiz kaldığını belirtmesine sert tepki gösterdi. Bolat, "Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilgili kurumlarımızla birlikte Filistin'in meşru haklarını savunmaya devam etmektedir." dedi.

Erdoğan'ın Filistin Hassasiyeti

Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in mesajını referans alarak yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyanın dört bir yanında mazlumların sorunlarıyla yakından ilgilenen bir lider olduğunu ifade etti.

Filistin meselesinin Erdoğan için son derece önemli olduğunu vurgulayan Bolat, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda ulusal ve uluslararası platformlarda her zaman destek verdi ve bedel ödemeyi göze aldı." şeklinde konuştu.

İsrail'e Tepki ve Duruş

Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılara karşı en büyük tepkiyi gösterdiğini belirterek, Türkiye'nin uluslararası alanda İsrail'le ticareti durduran tek ülke olduğuna dikkat çekti.

"Bu duruma başta Filistin halkı ve İslam dünyası olmak üzere uluslararası toplum şahitlik ederken, içeride yürütülmeye çalışan propagandanın bir karşılığı bulunmamaktadır," diyen Bolat, sözlerine şu şekilde devam etti: "Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilgili kurumlarımızla birlikte Filistin'in meşru haklarını savunmaya devam etmektedir. Tek hakikat budur ve buna da milletimiz şahittir."

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı'dan Adana'ya Ziyaret
2
Ataşehir'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
3
Mersin'deki Okul Geçidi Kazası: 1 Öğrenci Hayatını Kaybetti, 1 Yaralı
4
Özgür Özel: 'Sandığı Önümüze Koymalıyız, Erdoğan'a Korkmuyoruz!'
5
Hamas, Netanyahu'ya Rağmen İsrailli Esirleri Koruduğunu Açıkladı
6
Milli Eğitim Bakanı Tekin: 18 Milyon Öğrenci ve 75 Bin Okul Var
7
Bahçelievler'de 15 Yaşındaki Çocuğun Ölümü: 2 Zanlı Yakalandı

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!