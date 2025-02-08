Bakan Bolat'tan CHP Lideri Özel'e Tepki: Filistin'in Hakları Savunulacak

Bakan Bolat'tan CHP Genel Başkanı Özel'in İfadelerine Sert Yanıt

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, ABD yönetiminin Gazzelileri sürgün planında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sessiz kaldığını belirtmesine sert tepki gösterdi. Bolat, "Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilgili kurumlarımızla birlikte Filistin'in meşru haklarını savunmaya devam etmektedir." dedi.

Erdoğan'ın Filistin Hassasiyeti

Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in mesajını referans alarak yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyanın dört bir yanında mazlumların sorunlarıyla yakından ilgilenen bir lider olduğunu ifade etti.

Filistin meselesinin Erdoğan için son derece önemli olduğunu vurgulayan Bolat, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda ulusal ve uluslararası platformlarda her zaman destek verdi ve bedel ödemeyi göze aldı." şeklinde konuştu.

İsrail'e Tepki ve Duruş

Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılara karşı en büyük tepkiyi gösterdiğini belirterek, Türkiye'nin uluslararası alanda İsrail'le ticareti durduran tek ülke olduğuna dikkat çekti.

"Bu duruma başta Filistin halkı ve İslam dünyası olmak üzere uluslararası toplum şahitlik ederken, içeride yürütülmeye çalışan propagandanın bir karşılığı bulunmamaktadır," diyen Bolat, sözlerine şu şekilde devam etti: "Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilgili kurumlarımızla birlikte Filistin'in meşru haklarını savunmaya devam etmektedir. Tek hakikat budur ve buna da milletimiz şahittir."