Bakan Bolat'tan Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a Gönderdiği Gazze Mektubuna Destek

Bolat: Çağrıya tam destek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a gönderdiği mektupta Gazze'de yaşanan insani trajediye dikkat çekmesini yürekten desteklediğini bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Emine Erdoğan'ın mektubunun içerdiği çağrıyı vurguladı ve mesajın önemine işaret etti.

"Filistinli kardeşlerimizin maruz kaldığı zulmün son bulması, Gazze'de barış ve huzurun tesis edilmesi için tüm dünyanın harekete geçmesi..."

Paylaşımda ayrıca Emine Erdoğan'ın, Melania Trump'tan Ukrayna'daki savaş için gösterdiği hassasiyeti Gazze'deki insani kriz için de göstermesini talep ettiği hatırlatıldı.

Bolat, değerlendirmesinde Filistinli kardeşlerimizin maruz kaldığı zulmün son bulması ve Gazze'de barış ile huzurun sağlanması için tüm dünyanın adım atmasının elzem olduğunu belirtti.