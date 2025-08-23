DOLAR
40,83 -0,11%
EURO
47,84 -0,12%
ALTIN
4.431,67 0,1%
BITCOIN
4.696.026,8 1,62%

Bakan Bolat'tan Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a Gönderdiği Gazze Mektubuna Destek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği ve Gazze'deki insani krize dikkat çeken mektubu yürekten desteklediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 19:28
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 19:28
Bakan Bolat'tan Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a Gönderdiği Gazze Mektubuna Destek

Bakan Bolat'tan Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a Gönderdiği Gazze Mektubuna Destek

Bolat: Çağrıya tam destek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a gönderdiği mektupta Gazze'de yaşanan insani trajediye dikkat çekmesini yürekten desteklediğini bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Emine Erdoğan'ın mektubunun içerdiği çağrıyı vurguladı ve mesajın önemine işaret etti.

"Filistinli kardeşlerimizin maruz kaldığı zulmün son bulması, Gazze'de barış ve huzurun tesis edilmesi için tüm dünyanın harekete geçmesi..."

Paylaşımda ayrıca Emine Erdoğan'ın, Melania Trump'tan Ukrayna'daki savaş için gösterdiği hassasiyeti Gazze'deki insani kriz için de göstermesini talep ettiği hatırlatıldı.

Bolat, değerlendirmesinde Filistinli kardeşlerimizin maruz kaldığı zulmün son bulması ve Gazze'de barış ile huzurun sağlanması için tüm dünyanın adım atmasının elzem olduğunu belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğla'da Motosiklet Vaadiyle Dolandırıcılık: 10 Zanlıdan 6'sı Tutuklandı
2
Hatay'da çekiciyle otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
3
Malazgirt Zaferi'nin 954. Yılı Etkinlikleri Malazgirt'te Başladı
4
İsraillilerin %72'si Hamas ile esir takasına destek
5
Sivas'ta D-100'de Devrilen Otomobil: 5 Kişi Yaralandı
6
Osmaniye'de arazöz kazasında yaralanan Ali Tekerek hayatını kaybetti
7
Bülent Turan: 'Sokaktan Uzak Durun, Terörsüz Bir Türkiye İçin Birlikte Hareket Edelim'

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı