Bakan Bolat: Türkiye Bölgesinin Parlayan Yıldızı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ'da yaptığı konuşmada Türkiye'nin bölgesindeki etkisini ve kazanımlarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 21:00
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 21:11
Bakan Bolat: Türkiye Bölgesinin Parlayan Yıldızı

Ticaret Bakanı Bolat, Tekirdağ'da İftar Programında Önemli Açıklamalarda Bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ'da düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bölgesinde parlayan bir yıldız ülke olduğunu belirtti. "Dünyada oyun kurucu, saygı duyulan, itibarlı, istikrarlı bir ülke" ifadelerini kullanan Bolat, Türkiye'nin uluslararası arenadaki yerini güçlü bir şekilde savundu.

Türkiye Yüzyılı Vizyonu

Ergene Belediyesince Cumhuriyet Mahallesi'nde organize edilen "Gönül Sofrası" iftar programına katılan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı. Son 22 yılda eğitim, sağlık, enerji, adalet ve savunma gibi alanlarda Türkiye'nin 6,5 kat büyüdüğünü dile getirdi.

Ulusal Birlik Üzerine Vurgular

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda 86 milyon vatandaşın esenliği için çaba gösterdiklerini belirten Bolat, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin Meclis'te sadece işbirliği yapmakla kalmayıp, kanunlar çıkardığını da vurguladı.

Son 5 Yılda Yaşanan zorluklar

Bolat, son beş yılda Türkiye'nin çok ağır koşullarla karşılaştığını hatırlatarak, "Salgın büyük bir dünya kriziydi; ardından yüksek enflasyon ve iki büyük yıkıcı depremlere maruz kaldık" dedi. Kahramanmaraş depremini örnek göstererek, Japonların bu tür bir depremin on yılda atlatılacağını öngördüğünü, fakat Türkiye'nin iki yılda bölgedeki %65 ile 70'lik yenileme çalışmalarını tamamladığını söyledi.

Hedefler ve İyileştirmeler

Bolat, "Devlet bütçesinden emeklilerimize, esnafımıza, çiftçilerimize, işçilerimize ve memurlarımıza daha büyük imkanlar tahsis edilecek" diyerek vatandaşlar için yapılacak iyileştirmelerin müjdesini verdi.

Birlikte Daha Fazlasını Başaracağız

Bakan Bolat, Türkiye'nin Türkiye Yüzyılı vizyonuyla emin adımlarla ilerleyeceğini belirtti. Türkiye'nin 40 yıllık terör sorununu AK Parti hükümetinin sona erdirdiğini de vurgulayan Bolat, "Sizler dua ettiniz, destek verdiniz ve bunu hep birlikte başardık" diyerek halkın katkısına teşekkür etti.

Programda Önemli İsimler de Yer Aldı

İftar programına, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan, Çiğdem Koncagül ve Gökhan Diktaş, Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak ve ilçe protokolü katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Tekirdağ'da Ergene...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Tekirdağ'da Ergene Belediyesince Cumhuriyet Mahallesi'nde organize edilen "Gönül Sofrası" iftar programına katıldı. İftar programında Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, konuşma yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Tekirdağ'da Ergene...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Tekirdağ'da Ergene Belediyesince Cumhuriyet Mahallesi'nde organize edilen "Gönül Sofrası" iftar programına katıldı. İftar programında Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, konuşma yaptı.

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