Bakan Cooper: İsrail'in Gazze Kara Saldırısı 'Sorumsuzca ve Dehşet Verici'

Cooper, saldırının daha fazla sivili ve esirleri riske atacağını söyledi

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, İsrail ordusunun Gazze kentini işgal amacıyla başlattığı kara saldırılarını eleştirdi.

Cooper, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik yeni saldırısı tamamen sorumsuzca ve dehşet verici." ifadesini kullandı.

Bakan, bu adımın daha fazla kan dökülmesine, daha fazla masum sivilin öldürülmesine ve kalan esirlerin tehlikeye atılmasına yol açacağını belirtti.

Cooper, "Acil bir ateşkese, tüm rehinelerin serbest bırakılmasına, sınırsız insani yardıma ve kalıcı barışa giden yola ihtiyacımız var." değerlendirmesini yaptı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için kara saldırılarına başladığını duyurmuştu.