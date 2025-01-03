Bakan Ersoy, 11. Necip Fazıl Ödülleri'nde Sanat ve Sanatçının Önemi Üzerine Konuştu

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Sanatın Önemine Dikkat Çekti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 11. Necip Fazıl Ödülleri programında yaptığı konuşmada, Necip Fazıl'ın Türk edebiyatına yaptığı katkıları vurgulayarak, Türk şiirinin ve düşünce yaşamının en değerli şahsiyetlerinden biri olduğunu belirtti. Ersoy, sanatın, insanlara farklı bakış açıları kazanma imkanı sunduğunu ifade ederek, "Sanat, doğayı, insanı ve alemi estetik şekilde ifade edebilmemize imkan sunuyor." dedi.

Sanatçılara Teşekkür

Bakan Ersoy, sanatın evrenselliğinden bahsedebilmemizin büyük ölçüde sanatçılarımızın katkıları sayesinde olduğunu vurguladı. "Bugün sanattan ve bu yüksek estetikten bahsedebiliyorsak kuşkusuz bunda en büyük pay sanatçılarımızındır," diyerek, sanatçıların eserlerinin toplum üzerindeki etkisini dile getirdi. Ayrıca, her eserin bir sahibi olduğunu ve hiçbir şeyin kendiliğinden oluşmadığını belirtti.

Necip Fazıl'ın Mirası

Ersoy, konuşmasında Farabi, Itri, Sezai Karakoç ve Turgut Cansever gibi önemli isimleri örnek göstererek, bu düşünürlerin sanat ve düşünce hayatındaki yerinin altını çizdi. "Necip Fazıl da yazdığı şiirlerle edebiyat dünyamıza yeni bir üslup kazandırırken, fikir alanında kaleme aldığı metinlerle topluma yeni bir ufuk çizmiştir," dedi.

2019'ta Sanata Destek Taahhüdü

Bakan Ersoy, Necip Fazıl Ödülleri'nin kültür ve sanat hayatındaki önemine değinerek, geçmişte ödül alan değerli düşünce insanlarını da rahmetle andı. Ayrıca, bu yıl ödül alan isimleri tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Ersoy, Türkiye Yüzyılı'nda kültür, sanat ve düşünce alanlarında büyük hedefler belirlediklerini belirttirerek, "Biz sanata ve sanatçıya, düşünceye ve düşünce insanlarına destek olmaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Star gazetesince Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 11. Necip Fazıl Ödülleri programına katılarak konuşma yaptı.