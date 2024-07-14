Bakan Ersoy: "15 Temmuz'da milli irade tarihin her döneminde güçlenerek var olmaya devam edecek"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türk milletinin uluslararası emperyalist güçlere karşı milli iradeye sahip çıkma kararlılığını vurguladı. Bakan Ersoy, milletin bağımsızlığına ve özgürlüğüne olan bağlılığının tarih boyunca güçlenerek devam edeceğini belirtti.



Bakan Ersoy, mesajında Türk milletinin bağımsızlığı karakteri haline getirdiğini ve vatanına olan bağlılığının en önemli özelliklerinden biri olduğunu ifade etti. Ersoy, "Tarihinden ve kültüründen ilham alan milletimizin tüm fertleri, en zor zamanlarda dahi ülkesine olan bağlılığını göstermekten hiçbir zaman çekinmemiştir" dedi. 15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain saldırıya karşı Türk milletinin gösterdiği direnişi hatırlatan Bakan Ersoy, bu asil duruşun tarihin her döneminde güçlenerek devam edeceğini vurguladı.



15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün, Türk milletinin vatanına olan bağlılığını ve bağımsızlık ruhunu bir kez daha gösterdiği önemli bir gün olduğunu belirten Bakan Ersoy, mesajında şu ifadelere yer verdi: "15 Temmuz gecesi ülkemize diz çöktürmek isteyen uluslararası emperyalist güçlere karşı milli iradeye sahip çıkan milletimizin bu asil tavrı, tarihin her döneminde güçlenerek varlığını sürdürmeye devam edecektir."

CUMHURİYETİMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ

Bakan Ersoy, Cumhuriyetin dört bir cephede büyük mücadelelerle kurulduğunu hatırlatarak, Türkiye Yüzyılında Cumhuriyeti daha da güçlendirmek adına çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. "Demokrasimize, milletimize ve şehitlerimize karşı sorumluluğumuz çerçevesinde 15 Temmuz'u unutmayacak ve unutturmayacağız" dedi. Bakan Ersoy, 15 Temmuz şehitlerini rahmetle ve saygıyla anarken, yakınlarına başsağlığı diledi ve gazilere sağlıklı bir ömür temenni etti.

15 Temmuz, Türk milletinin demokrasiye olan bağlılığını ve ulusal iradeye sahip çıkma kararlılığını simgeleyen önemli bir gün olarak hafızalara kazındı. FETÖ'nün hain darbe girişimine karşı Türk milletinin gösterdiği direniş, sadece Türkiye'de değil, dünya çapında da büyük bir takdirle karşılandı. Türk milleti, bağımsızlığına ve demokrasisine olan bağlılığını 15 Temmuz gecesi bir kez daha kanıtladı.



MİLLİ İRADE VE DEMOKRASİ VURGUSU

Bakan Ersoy'un mesajı, 15 Temmuz’un anlam ve önemini bir kez daha hatırlatırken, Türk milletinin bağımsızlığına ve demokrasisine olan bağlılığını vurguladı. Ersoy, milli iradenin tarihin her döneminde güçlenerek var olmaya devam edeceğini belirtti ve Cumhuriyetin daha da güçlendirilmesi adına çalışmaların süreceğini ifade etti.

ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ

Bakan Ersoy, mesajının sonunda 15 Temmuz şehitlerini rahmetle ve saygıyla andığını belirtti. Şehitlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Ersoy, gazilere ise sağlıklı bir ömür temenni etti. Türk milletinin 15 Temmuz’da gösterdiği asil duruşun, tarihin her döneminde güçlenerek var olacağına olan inancını dile getirdi.