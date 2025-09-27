Bakan Ersoy AKM'de Bolşoy'un Romeo ve Juliet'ini İzledi

Bakan Ersoy AKM'de Bolşoy Bale ve Orkestrası'nın Romeo ve Juliet Gösterimini İzledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen Bolşoy Bale ve Orkestrası'nın Romeo ve Juliet eserini izledi.

Gösteri ve Katılımcılar

Gösterim sonunda Bakan Ersoy, Bolşoy Bale Topluluğu sanatçılarına çiçek takdiminde bulundu. Festival programının prestijli etkinliklerinden biri olarak öne çıkan dünyaca ünlü topluluk İstanbul'da ilk kez sanatseverlerle buluştu.

AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda üç perde olarak sahnelenen esere Bolşoy Orkestrası eşlik etti. Orkestrayı, Bolşoy Tiyatrosu Direktörü ve Mariinsky Tiyatrosu'nun Sanat ve Genel Direktörü Valery Gergiev yönetti.

Gösteride Juliet rolünde Bolşoy'un baş balerini Svetlana Zakharova yer aldı. Ayrıca Artemy Belyakov, Egor Gerashchenko, Elizaveta Kokoreva, Alyona Kovalyova, Denis Savin ve Yulia Stepanova sahnedeydi.

Yaklaşık 350 dansçı, müzisyen ve sahne çalışanı ile turne için Bolşoy'un tarihi sahnesinden orijinal kostümler ve dekorlar da getirildi. Amaç, izleyicilere Moskova'daki atmosferi tüm görkemiyle aktarmaktı.

Bolşoy'un Mirası ve Festival Takvimi

Bolşoy Balesi'nin tarihi 1776'ya kadar uzanıyor. Dünya bale tarihine damgasını vuran Don Kişot, Sovyet döneminde Leonid Lavrovsky ve Yuri Grigorovich'in koreografileri ve Galina Ulanova ile Maya Plisetskaya gibi usta isimlerle Bolşoy, bugün hala dünyanın en saygın sanat kurumlarından biri olarak kabul ediliyor.

Bolşoy Bale ve Orkestrası, bugün yeniden Romeo ve Juliet'i, 29 ve 30 Eylül'de ise Kuğu Gölü'nü festival kapsamında AKM'de sahneleyecek.

