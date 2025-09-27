Bakan Ersoy AKM'de Bolşoy'un Romeo ve Juliet'ini İzledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKM'de Bolşoy Bale ve Orkestrası'nın Romeo ve Juliet gösterimini izledi; performans Valery Gergiev yönetimindeydi.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 10:52
Bakan Ersoy AKM'de Bolşoy'un Romeo ve Juliet'ini İzledi

Bakan Ersoy AKM'de Bolşoy Bale ve Orkestrası'nın Romeo ve Juliet Gösterimini İzledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen Bolşoy Bale ve Orkestrası'nın Romeo ve Juliet eserini izledi.

Gösteri ve Katılımcılar

Gösterim sonunda Bakan Ersoy, Bolşoy Bale Topluluğu sanatçılarına çiçek takdiminde bulundu. Festival programının prestijli etkinliklerinden biri olarak öne çıkan dünyaca ünlü topluluk İstanbul'da ilk kez sanatseverlerle buluştu.

AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda üç perde olarak sahnelenen esere Bolşoy Orkestrası eşlik etti. Orkestrayı, Bolşoy Tiyatrosu Direktörü ve Mariinsky Tiyatrosu'nun Sanat ve Genel Direktörü Valery Gergiev yönetti.

Gösteride Juliet rolünde Bolşoy'un baş balerini Svetlana Zakharova yer aldı. Ayrıca Artemy Belyakov, Egor Gerashchenko, Elizaveta Kokoreva, Alyona Kovalyova, Denis Savin ve Yulia Stepanova sahnedeydi.

Yaklaşık 350 dansçı, müzisyen ve sahne çalışanı ile turne için Bolşoy'un tarihi sahnesinden orijinal kostümler ve dekorlar da getirildi. Amaç, izleyicilere Moskova'daki atmosferi tüm görkemiyle aktarmaktı.

Bolşoy'un Mirası ve Festival Takvimi

Bolşoy Balesi'nin tarihi 1776'ya kadar uzanıyor. Dünya bale tarihine damgasını vuran Don Kişot, Sovyet döneminde Leonid Lavrovsky ve Yuri Grigorovich'in koreografileri ve Galina Ulanova ile Maya Plisetskaya gibi usta isimlerle Bolşoy, bugün hala dünyanın en saygın sanat kurumlarından biri olarak kabul ediliyor.

Bolşoy Bale ve Orkestrası, bugün yeniden Romeo ve Juliet'i, 29 ve 30 Eylül'de ise Kuğu Gölü'nü festival kapsamında AKM'de sahneleyecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahnelenen Bolşoy Bale ve Orkestrası'nın "Romeo ve Juliet" eserini izledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk...

İLGİLİ HABERLER

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manavgat’ta 21 Yaşındaki Down Sendromlu Gülsüm’ün Düğün Hayali Gerçekleşti
2
Marmara Kıyıları İklim Riski Altında: 1,6 Milyon Kişi Tehlikede
3
Mardin Artuklu'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı
4
Kırklareli Lüleburgaz'ta Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü
5
TBMM Dilekçe Komisyonuna 3. Yasama Yılı'nda 11 bin 10 dilekçe
6
Emine Erdoğan: Sıfır Atık Projesi 8'inci Yılında Dünya Çapında Değer Kazandı
7
Konya'da Otomobil Devrildi: 5 Kişi Yaralandı

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı