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Bakan Ersoy, Ankara Geleneksel El Sanatları Festivali'nde Açılış Yaptı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geleneksel el sanatlarının önemi vurguladı ve festivali ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 16:44
Bakan Ersoy, Ankara Geleneksel El Sanatları Festivali'nde Açılış Yaptı

Bakan Ersoy, Geleneksel El Sanatlarına Destek Verdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geleneksel el sanatlarını gelecek nesillere aktarma adına büyük öneme sahip olan Ankara Geleneksel El Sanatları Festivali'nin açılışını gerçekleştirdi. Festivale katılarak stantları gezen Ersoy, burada yapılan birbirinden değerli çalışmaları inceledi.

El Sanatları ve Kültürel Miras

Ersoy, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, geleneksel el sanatlarının kültürün ve sanatın birer aynası olduğunu ifade ederek, "Önemli olan geleneksel el sanatlarını yaşatıp, gelecek nesillere aktarabilmek." dedi. Bu bağlamda, el sanatları ustalarına teşekkür eden Bakan, mirası koruma taahhüdünde bulundu.

Festivalde Sergilenen Zanaatlar

25 sanatkarın eserlerinin sergilendiği festivalde, kazaziye, çini, ipek dokuma, cam, sedef gibi pek çok el sanatının örnekleri görülebilir. Ayrıca, hüsn-i hat, ebru ve diğer Türk süsleme sanatları da festivalde yer aldı.

Ustalardan İlgi Çekici Anlatımlar

Festivalde dikkat çeken isimlerden biri olan Mustafa Baştan, 3 günde 300 çivi ve bin metre ip kullanarak Bakan Ersoy'un portresini yaptı. Ayrıca, Pembe Kazan gibi lefkara ustaları, katılımcılara geçmişte öğrendikleri ve geliştirdikleri zanaatlarını tanıttı.

Festivalin Geleceği

28 Aralık'a kadar devam edecek olan festival, ziyaretçilerine geleneksel el sanatlarını tanıma fırsatı sunuyor. Her yaştan katılımcıya ulaşarak, hem engelli bireylere hem de engelsiz bireylere eğitim veren Ali Rıza Ayaz, festivalin büyük bir ilgi gördüğünü dile getirerek böylesine önemli bir etkinliğin parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çukurambar Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki Ankara...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çukurambar Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki Ankara Geleneksel El Sanatları Festivali'nin açılışını yaparak, stantları gezdi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çukurambar Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki Ankara...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çukurambar Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki Ankara Geleneksel El Sanatları Festivali'nin açılışını yaparak, stantları gezdi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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