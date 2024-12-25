Bakan Ersoy, Ankara Geleneksel El Sanatları Festivali'nde Açılış Yaptı

Bakan Ersoy, Geleneksel El Sanatlarına Destek Verdi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geleneksel el sanatlarını gelecek nesillere aktarma adına büyük öneme sahip olan Ankara Geleneksel El Sanatları Festivali'nin açılışını gerçekleştirdi. Festivale katılarak stantları gezen Ersoy, burada yapılan birbirinden değerli çalışmaları inceledi.
El Sanatları ve Kültürel Miras
Ersoy, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, geleneksel el sanatlarının kültürün ve sanatın birer aynası olduğunu ifade ederek, "Önemli olan geleneksel el sanatlarını yaşatıp, gelecek nesillere aktarabilmek." dedi. Bu bağlamda, el sanatları ustalarına teşekkür eden Bakan, mirası koruma taahhüdünde bulundu.
Festivalde Sergilenen Zanaatlar
25 sanatkarın eserlerinin sergilendiği festivalde, kazaziye, çini, ipek dokuma, cam, sedef gibi pek çok el sanatının örnekleri görülebilir. Ayrıca, hüsn-i hat, ebru ve diğer Türk süsleme sanatları da festivalde yer aldı.
Ustalardan İlgi Çekici Anlatımlar
Festivalde dikkat çeken isimlerden biri olan Mustafa Baştan, 3 günde 300 çivi ve bin metre ip kullanarak Bakan Ersoy'un portresini yaptı. Ayrıca, Pembe Kazan gibi lefkara ustaları, katılımcılara geçmişte öğrendikleri ve geliştirdikleri zanaatlarını tanıttı.
Festivalin Geleceği
28 Aralık'a kadar devam edecek olan festival, ziyaretçilerine geleneksel el sanatlarını tanıma fırsatı sunuyor. Her yaştan katılımcıya ulaşarak, hem engelli bireylere hem de engelsiz bireylere eğitim veren Ali Rıza Ayaz, festivalin büyük bir ilgi gördüğünü dile getirerek böylesine önemli bir etkinliğin parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çukurambar Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki Ankara Geleneksel El Sanatları Festivali'nin açılışını yaparak, stantları gezdi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çukurambar Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki Ankara Geleneksel El Sanatları Festivali'nin açılışını yaparak, stantları gezdi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.