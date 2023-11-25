Bakan Ersoy: Antalya’da turizm sezonunu uzatmak için çalışıyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya’nın Serik ilçesinde düzenlenen toplantıda muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıya AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, AK Parti Antalya milletvekilleri Mevlüt Çavuşoğlu, Kemal Çelik, AK Parti Serik İlçe Başkanı Hasan Yıldırım da katıldı.

TURİZM VE KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ

Toplantıda konuşan Bakan Ersoy, Antalya’nın turizmin başkenti olduğunu ve fırsat buldukça ziyaret ettiklerini söyledi. Ersoy, “Turizmi geliştirmek istiyoruz. Kültür faaliyetlerini de geliştirmek istiyoruz. Çünkü turizm 12 ay açık olsun istiyoruz. 12 ay açık olduğu zaman hem istihdam açısından hem de yatırım açısından büyük fırsatları içeriyor. Antalya başta olmak üzere aşamalı bir şekilde hem sezonu uzatmak istiyoruz, hem de 81 vilayetimize turizmi yaymak istiyoruz” dedi.

ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR

Bakan Ersoy, Antalya’da 19 noktada arkeolojik çalışma yürütüldüğünü ve bu çalışmaları hızlandırdıklarını ifade etti. Ersoy, “Bu sene özellikle çok yoğun ekipman, bütçe ve faaliyetlerimizi artırma kararı aldık. Fırsat bulursanız Side’yi, Perge’yi, Patara’daki aktivitelerin ne kadar hızlandığını göreceksiniz. Kısa vadede 1 yıl, 2 yıl içerisinde bunların sezonu uzatmasında, nitelikli turistin gelmesinde faydalarını hep birlikte gözlemleyeceğiz. Turizm iyi olursa istihdam iyi olur. İstihdam iyi olursa esnaf iyileşir. Bu zincirleme bir etki yaratıyor. Biz Antalya’nın bu potansiyelini, fırsatını değerlendirmek istiyoruz” diye konuştu.

ESNAF VE MUHTARLARLA DİYALOG

Eski Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ise, Antalya’nın sorunlarına çözüm getirmek için seçim zamanı değil, her zaman esnaf ve muhtarlarla diyalog halinde olduklarını söyledi. Çavuşoğlu, “Biz sadece seçim zamanı değil, her zaman Antalya’mızın tüm ilçelerinde muhtarlarımızı, mahalle başkanlarımızı, STK’ları dinliyoruz. Şehrimizin sorunlarına çözüm getiriyoruz. Seçimden bu yana birçok ilçemizde bu toplantıları gerçekleştirdik” dedi.

Antalya’da turizm sezonu ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Antalya’da turizm sezonu genellikle nisan ayında başlayıp ekim ayında sona ermektedir. Ancak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmin 12 ay açık olması için kültür faaliyetlerine ağırlık verdiklerini ve arkeolojik çalışmaları hızlandırdıklarını belirtmiştir.

Antalya’da hangi arkeolojik sit alanları bulunmaktadır?

Antalya’da çok sayıda arkeolojik sit alanı bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır: Side, Perge, Patara, Aspendos, Termessos, Olympos, Phaselis, Myra, Simena, Arykanda, Limyra, Xanthos, Letoon, Rhodiapolis, Sagalassos, Selge, Alara, Karain, Beldibi, Öküzini, Sehahöyük, Karataş-Semayük, Hacılar Höyük, Kibyra, Pisidia Antiokheia, Adada, Pednelissos, Kremna, Etenna, Sia, Oinoanda, Tlos, Pinara, Sidyma, Kadyanda, Araxa, Kyaneai, Apollonia, Trebenna, Gagai, Idebessos, Nisa, Lyrbe, Syedra, Leartes, Lyrnessos, Melanippe, Sura, Selinus, Antiocheia ad Cragum, Lamos, Rhosus, Olba, Diocaesarea, Korykos, Elaiussa Sebaste, Kanlıdivane, Nagidos, Soli, Pompeiopolis, Mallus, Magarsos, Kinet Höyük, Meydancıkkale, Alahan, Silifke Kalesi, Gökkale, Uzuncaburç, Olba, Korykion Antron, Dağ Pazarı, Anemurium, Softa Kalesi, Mamure Kalesi, Kız Kalesi, Korykos, Meydancıkkale, Alahan, Silifke Kalesi, Gökkale, Uzuncaburç, Olba, Korykion Antron, Dağ Pazarı, Anemurium, Softa Kalesi, Mamure Kalesi, Kız Kalesi, Korykos.

Antalya Arkeoloji Müzesi nerededir ve nasıl ziyaret edilir?

Antalya Arkeoloji Müzesi, Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, Konyaaltı Caddesi No: 1’de bulunmaktadır. Müze, pazartesi günleri hariç her gün 08.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Müze giriş ücreti 20 TL’dir. Müzekart sahipleri ücretsiz girebilir. Müze, Antalya’nın tarihi merkezinden (yani Kaleiçi semtinden) 2,5 km uzaklıktadır. Müzenin yanında, Antalya’nın batı ilçelerini tarihi merkezi ve Lara’nın doğu sahil bölgesi ile birleştiren Nostaljik Tramvay hattının terminal istasyonu bulunmaktadır.