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Bakan Ersoy, Atatürk'ü Anma Töreni'nde Bağımsız Türkiye Vurgusu Yaptı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Atatürk'ü Anma Töreni'nde bağımsız ve güçlü bir Türkiye hedeflerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 13:35
Bakan Ersoy, Atatürk'ü Anma Töreni'nde Bağımsız Türkiye Vurgusu Yaptı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Atatürk'ü Anma Töreni'nde Konuştu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, düzenlenen "Atatürk'ü Anma Töreni"nde yaptığı konuşmada, Atatürk'ün öğretilerine vurgu yaptı. Ersoy, "Bugün Atatürk'ün gösterdiği hedefe ulaşmak, yolundan gitmek ve emanetini sahiplenmek için iki temel ideali benimsemek gerekir; bunlar, tam bağımsız bir Türkiye ve her alanda üreten, güçlü ve müreffeh bir Türkiye idealidir" ifadelerini kullandı.

Bağımsızlık ve Hürriyet Vurgusu

Ersoy, konuşmasına, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve İstiklal Mücadelesi şehitlerini rahmetle anarak başladı. Vatanın bağımsızlığı için savaşan kahramanları unutmamak gerektiğinin altını çizen Bakan, bu anlayışın Anadolu topraklarının değerini anlamamıza yardımcı olduğunu ifade etti.

Ersoy, bu hususta "Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını korumak, bağımsızlığa sahip çıkmak, bu topraklarda kefensiz yatan şehitlerimize karşı en büyük sorumluluğumuzdur" diyerek bağımsızlık ruhunu kiri tutmanın önemine dikkat çekti.

Türkiye'nin Geleceği İçin Çalışmalıyız

Bakan Ersoy, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girmekte olduklarını ve bunun Türkiye Yüzyılı olması için toplumun dayanışma içinde çalışması gerektiğine inandığını belirtti. Bilim, teknoloji ve kültür alanlarında bağımsız birTürkiye hedefine ulaşmayı amaçladıklarını ifade eden Ersoy, "Küresel medya odaklarının içeriklerine karşı durarak kendi medeniyetimize sahip çıkıyoruz" dedi.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'ndan Derya Örs'ün Açıklamaları

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Derya Örs, programda yapılan konuşmalarda, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını coşkuyla kutladıklarını ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Örs, yeni yerleşkenin açılışının ardından, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'nun işbirliğiyle önemli projelere imza atacaklarını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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