Bakan Ersoy Beyoğlu'nda Kültür Yolu Festivali Sergilerini Gezdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eşi Pervin Ersoy ile birlikte İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Beyoğlu'ndaki sergileri ziyaret etti. Ersoy, Taksim Cami’ndeki 'Nuri Pakdil ve Kudüs' sergisinden başlayarak, İstiklal Caddesi üzerindeki Atlas 1948 Sineması’ndaki 'James Cameron’ın Sanatı', Terra Santa Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki 'Eskizden Piksele Human Edition' ve Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki 'Steve McCurry: The Haunted Eye' sergilerini gezdi.

'James Cameron'ın Sanatı' sergisinde Ersoy'a, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven eşlik etti; serginin genel direktörü Maria Wilhelm ile küratör Kim Butts eserler hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy, sergi mekanlarına yürüyerek gidip Beyoğlu esnafıyla da sohbet etti.

'Nuri Pakdil ve Kudüs'

Taksim Cami Kültür Sanat Merkezi'ndeki 'Nuri Pakdil ve Kudüs' sergisi, Kudüs'ün Müslümanlar ve İslam medeniyeti için taşıdığı kutsal anlamı, Filistin halkının özgürlük mücadelesini ve Nuri Pakdil'in Kudüs davasına adanmış yaşamının manevi mirasını sanatın evrensel diliyle anlatıyor. Küratörlüğünü Fetullah Bingül'ün üstlendiği sergi ücretsiz olarak gezilebiliyor.

'James Cameron'ın Sanatı'

Dünyanın çeşitli kentlerinde sergilenen 'James Cameron'ın Sanatı', yönetmenin kişisel arşivinden daha önce gün yüzüne çıkmamış eserlerin de bulunduğu 300'ün üzerinde orijinal çalışma sunuyor. Çizimler, kostümler, film objeleri, fotoğraflar ve 3D teknolojilerine ait parçaların yer aldığı koleksiyon; 'Terminator', 'Aliens', 'Titanic' ve 'Avatar' gibi filmlerin yaratım sürecine ışık tutuyor. Sergide Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen özel bir dijital bölüm de bulunuyor. Sergi altı ay açık kalacak ve Avatar Alliance Foundation işbirliğiyle hazırlandı.

'Eskizden Piksele Human Edition'

Küratörlüğünü Ayşe Demirci Ayyıldız'ın gerçekleştirdiği 'Eskizden Piksele Human Edition', 2022'den bu yana 14 farklı şehirde ve 20'yi aşkın edisyonla sergilendi. "Human" edisyonu, insan bedeninin, belleğinin ve algısının yapay zeka, ses, veri ve çevresel sistemlerle nasıl yeniden biçimlendiğini sorgulayan işlerden oluşuyor.

'Steve McCurry: The Haunted Eye'

Dünyaca ünlü fotoğrafçı Steve McCurry, 'The Haunted Eye' sergisinin dünya prömiyerini İstanbul'da gerçekleştiriyor. Bugün başlayan ve 12 Ekim'e kadar sürecek '212 Photography Istanbul', Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle McCurry'nin iki ay boyunca ziyaret edilebilecek özel seçkisini takipçileriyle buluşturuyor. Sergi, sanatçının 1984'te çektiği ikonik 'Afgan Kızı' portresi de dahil olmak üzere kariyerini şekillendiren 25 unutulmaz fotoğrafı ve daha önce hiç sergilenmemiş 160 fotoğrafı bir araya getiriyor. Sergi 30 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.