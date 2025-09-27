Bakan Ersoy Beyoğlu'nda Kültür Yolu Festivali Sergilerini Gezdi

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, eşi Pervin Ersoy ile Beyoğlu'nda İstanbul Kültür Yolu Festivali sergilerini gezdi; Cameron, McCurry ve yerel sergi programları öne çıktı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 16:24
Bakan Ersoy Beyoğlu'nda Kültür Yolu Festivali Sergilerini Gezdi

Bakan Ersoy Beyoğlu'nda Kültür Yolu Festivali Sergilerini Gezdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eşi Pervin Ersoy ile birlikte İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Beyoğlu'ndaki sergileri ziyaret etti. Ersoy, Taksim Cami’ndeki 'Nuri Pakdil ve Kudüs' sergisinden başlayarak, İstiklal Caddesi üzerindeki Atlas 1948 Sineması’ndaki 'James Cameron’ın Sanatı', Terra Santa Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki 'Eskizden Piksele Human Edition' ve Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki 'Steve McCurry: The Haunted Eye' sergilerini gezdi.

'James Cameron'ın Sanatı' sergisinde Ersoy'a, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven eşlik etti; serginin genel direktörü Maria Wilhelm ile küratör Kim Butts eserler hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy, sergi mekanlarına yürüyerek gidip Beyoğlu esnafıyla da sohbet etti.

'Nuri Pakdil ve Kudüs'

Taksim Cami Kültür Sanat Merkezi'ndeki 'Nuri Pakdil ve Kudüs' sergisi, Kudüs'ün Müslümanlar ve İslam medeniyeti için taşıdığı kutsal anlamı, Filistin halkının özgürlük mücadelesini ve Nuri Pakdil'in Kudüs davasına adanmış yaşamının manevi mirasını sanatın evrensel diliyle anlatıyor. Küratörlüğünü Fetullah Bingül'ün üstlendiği sergi ücretsiz olarak gezilebiliyor.

'James Cameron'ın Sanatı'

Dünyanın çeşitli kentlerinde sergilenen 'James Cameron'ın Sanatı', yönetmenin kişisel arşivinden daha önce gün yüzüne çıkmamış eserlerin de bulunduğu 300'ün üzerinde orijinal çalışma sunuyor. Çizimler, kostümler, film objeleri, fotoğraflar ve 3D teknolojilerine ait parçaların yer aldığı koleksiyon; 'Terminator', 'Aliens', 'Titanic' ve 'Avatar' gibi filmlerin yaratım sürecine ışık tutuyor. Sergide Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen özel bir dijital bölüm de bulunuyor. Sergi altı ay açık kalacak ve Avatar Alliance Foundation işbirliğiyle hazırlandı.

'Eskizden Piksele Human Edition'

Küratörlüğünü Ayşe Demirci Ayyıldız'ın gerçekleştirdiği 'Eskizden Piksele Human Edition', 2022'den bu yana 14 farklı şehirde ve 20'yi aşkın edisyonla sergilendi. "Human" edisyonu, insan bedeninin, belleğinin ve algısının yapay zeka, ses, veri ve çevresel sistemlerle nasıl yeniden biçimlendiğini sorgulayan işlerden oluşuyor.

'Steve McCurry: The Haunted Eye'

Dünyaca ünlü fotoğrafçı Steve McCurry, 'The Haunted Eye' sergisinin dünya prömiyerini İstanbul'da gerçekleştiriyor. Bugün başlayan ve 12 Ekim'e kadar sürecek '212 Photography Istanbul', Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle McCurry'nin iki ay boyunca ziyaret edilebilecek özel seçkisini takipçileriyle buluşturuyor. Sergi, sanatçının 1984'te çektiği ikonik 'Afgan Kızı' portresi de dahil olmak üzere kariyerini şekillendiren 25 unutulmaz fotoğrafı ve daha önce hiç sergilenmemiş 160 fotoğrafı bir araya getiriyor. Sergi 30 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bosphorus Diplomasi Forumu İstanbul'da Kapanış: Gençler 'Herkes için Diplomasi' Vurgusu
2
Edirne Keşan'da İki Otomobil Çarpıştı: 5 Kişi Yaralandı
3
Bakan Uraloğlu Çorum-Mecitözü-Amasya Kara Yolu Şantiyesini İnceledi
4
Kastamonu Azdavay'da Orman Yangını Söndürüldü
5
Hırvatistan'dan Macaristan'ın 'Savaştan Kar Sağlıyor' İddialarına Sert Yanıt
6
Eski Jandarma Genel Komutanı Emekli Orgeneral Rasim Betir Sakarya'da Toprağa Verildi

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı