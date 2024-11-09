Bakan Ersoy'dan Anlamlı 10 Kasım Mesajı: Vuslatın Yılı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 10 Kasım Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümü dolayısıyla anlam dolu bir mesaj yayımladı.

Atatürk'ü Saygı ve Minnetle Andı

Ersoy, Kurtuluş Savaşı'nın başkomutanı ve Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak, "Gönlümüzdeki hüzün, gözlerimizi ve düşüncelerimizi asla perdelemeyecek; bakışlarımıza rehavetin, fikrimize unutkanlığın gölgesi asla düşmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Vizyon ve Hedefler

Bakan Ersoy, 86'ncı yıldönümünde Atatürk'ün hayatımızda sağladığı değişim ve dönüşümün önemine değinerek, "Ebediyete yürüyüşünün ardından bugün hâlâ geçerliliğini koruyan hedef ve projeler, bize ardında yürüme azmi ve gayretini vermektedir" dedi.

Ersoy, son olarak şu şekilde devam etti: "10 Kasım firkatin değil vuslatın, bitişin değil sürekliliğin, uzaklaşmanın değil ulaşmanın yıl dönümüdür."