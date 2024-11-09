DOLAR
34,38 -0,03%
EURO
36,84 0,01%
ALTIN
2.969,82 0,01%
BITCOIN
2.617.880,44 0,56%

Bakan Ersoy'dan Anlamlı 10 Kasım Mesajı: Vuslatın Yılı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Atatürk'ü anma mesajında 10 Kasım'ın vuslat ve sürekliliğin yıl dönümü olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 20:27
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 20:27
Bakan Ersoy'dan Anlamlı 10 Kasım Mesajı: Vuslatın Yılı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 10 Kasım Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümü dolayısıyla anlam dolu bir mesaj yayımladı.

Atatürk'ü Saygı ve Minnetle Andı

Ersoy, Kurtuluş Savaşı'nın başkomutanı ve Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak, "Gönlümüzdeki hüzün, gözlerimizi ve düşüncelerimizi asla perdelemeyecek; bakışlarımıza rehavetin, fikrimize unutkanlığın gölgesi asla düşmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Vizyon ve Hedefler

Bakan Ersoy, 86'ncı yıldönümünde Atatürk'ün hayatımızda sağladığı değişim ve dönüşümün önemine değinerek, "Ebediyete yürüyüşünün ardından bugün hâlâ geçerliliğini koruyan hedef ve projeler, bize ardında yürüme azmi ve gayretini vermektedir" dedi.

Ersoy, son olarak şu şekilde devam etti: "10 Kasım firkatin değil vuslatın, bitişin değil sürekliliğin, uzaklaşmanın değil ulaşmanın yıl dönümüdür."

İLGİLİ HABERLER

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mahir Ünal'dan Bingöl'de Terörle Mücadele Vurgusu: 'Demokrasi Kılıfı Altında Eleştirilmez'
2
2024 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü Tayfun Pirselimoğlu'na Verildi
3
İmamoğlu’na Hatay Vali ve Belediye Başkanı’ndan Sert Yanıt
4
Burdur'da Otomobil Çarpışması: 6 Yaralı
5
Bologna'da Neofaşist Yürüyüşe Protestolar: Polis Müdahale Etti
6
Zelenskiy ve Trump Arasında Kurulan Diyalog: Ukrayna Dışişleri Bakanı'ndan Açıklamalar

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!