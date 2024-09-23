Bakan Ersoy’dan Bedri Rahmi Eyüboğlu Sergisine Ziyaret

Bakan Ersoy, Sanatın Işığında Önemli Bir Ziyaret Gerçekleştirdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu kapsamında düzenlenen "Tutkulu İki Yürek: Bedri Rahmi Eyüboğlu - Eren Eyüboğlu" sergisini ziyaret etti.

Sanat Dolu Bir Günü Geride Bıraktı

Bakan Ersoy, Mustafa Ayaz Vakfı Plastik Sanatlar Müzesi'ndeki serginin küratörü Siret Uyanık ile bir araya gelerek detaylı bilgi aldı. Ayrıca, vefat eden sanatçı Mustafa Ayaz'ın kızı Nilay Ayaz'a da başsağlığı dileklerini iletti.

80 Eser Ziyaretçileri Bekliyor

Bakan Ersoy'un ziyaret ettiği sergi, Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Eren Eyüboğlu'na ait toplamda 80 eserden oluşuyor. Küratör Uyanık, sergide Eyüboğlu ailesine ait özel eğlence belgeleri, mektuplar ve diplomaların da sergilendiğini belirtti.

Sanatın Direklerine Veda

Uyanık, serginin planlanmasına uzun süre önce başlandığını ancak serginin açılışından sadece iki gün önce Mustafa Ayaz'ı kaybettiklerini vurguladı. "Bu sergi, sanatçının anısını yaşatmak için önemli bir fırsat", dedi.

Ücretsiz Erişim ile Sanatseverleri Bekliyor

Sergi, 29 Eylül tarihine kadar ücretsiz gezilebilecek. 29 Eylül'den sonra, 17 Kasım tarihine kadar sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaretçilere ücretli olarak açılacak.

Baba ve Sanatçının Değeri

Nilay Ayaz, babası Mustafa Ayaz ve Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Karadeniz'in değerli sanatçıları olduğunu belirterek, "Her ikisi de sanatlarına ve vatanlarına olan bağlılıklarıyla biliniyor" ifadelerini kullandı.