DOLAR
34,13 -0,12%
EURO
38,02 0,24%
ALTIN
2.886,46 -0,42%
BITCOIN
2.159.010,53 -0,16%

Bakan Ersoy’dan Bedri Rahmi Eyüboğlu Sergisine Ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'da düzenlenen önemli bir sanat sergisini inceledi.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 18:05
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 18:05
Bakan Ersoy’dan Bedri Rahmi Eyüboğlu Sergisine Ziyaret

Bakan Ersoy, Sanatın Işığında Önemli Bir Ziyaret Gerçekleştirdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu kapsamında düzenlenen "Tutkulu İki Yürek: Bedri Rahmi Eyüboğlu - Eren Eyüboğlu" sergisini ziyaret etti.

Sanat Dolu Bir Günü Geride Bıraktı

Bakan Ersoy, Mustafa Ayaz Vakfı Plastik Sanatlar Müzesi'ndeki serginin küratörü Siret Uyanık ile bir araya gelerek detaylı bilgi aldı. Ayrıca, vefat eden sanatçı Mustafa Ayaz'ın kızı Nilay Ayaz'a da başsağlığı dileklerini iletti.

80 Eser Ziyaretçileri Bekliyor

Bakan Ersoy'un ziyaret ettiği sergi, Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Eren Eyüboğlu'na ait toplamda 80 eserden oluşuyor. Küratör Uyanık, sergide Eyüboğlu ailesine ait özel eğlence belgeleri, mektuplar ve diplomaların da sergilendiğini belirtti.

Sanatın Direklerine Veda

Uyanık, serginin planlanmasına uzun süre önce başlandığını ancak serginin açılışından sadece iki gün önce Mustafa Ayaz'ı kaybettiklerini vurguladı. "Bu sergi, sanatçının anısını yaşatmak için önemli bir fırsat", dedi.

Ücretsiz Erişim ile Sanatseverleri Bekliyor

Sergi, 29 Eylül tarihine kadar ücretsiz gezilebilecek. 29 Eylül'den sonra, 17 Kasım tarihine kadar sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaretçilere ücretli olarak açılacak.

Baba ve Sanatçının Değeri

Nilay Ayaz, babası Mustafa Ayaz ve Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Karadeniz'in değerli sanatçıları olduğunu belirterek, "Her ikisi de sanatlarına ve vatanlarına olan bağlılıklarıyla biliniyor" ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Kredi vadelerinde 60 ay devrimi! Başvurana faizler 3’ten düştü koşan kapıyor

Emekli maaşına ek gelir arayana Eylül müjdesi! Tek seferde on binlerce lira veriliyor

24 Eylül 2024 Salı Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

4A-4B-4C Emeklileri DİKKAT! Bu sefer maaş zammı şok oranlarla geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ümraniye'de Şehit Olan Polis İçin Tutuklama Talebi
2
Kahramanmaraş'ta Darbe Olayı: İki Kadın Tutuklandı
3
Bakan Ersoy’dan Bedri Rahmi Eyüboğlu Sergisine Ziyaret
4
Türk Sinemasının Usta İsimlerinden Tomris Giritlioğlu Hayatını Kaybetti
5
İstanbul Ümraniye’de Acı Kayıp: Polis Memuru Şeyda Yılmaz Görev Başında Suç Makinesi Yunus Emre Geçit Tarafından Şehit Edildi
6
Adıyaman'da Depremzedeler İçin Yeni Köy Evleri İnşa Ediliyor
7
İsrail ve Hizbullah Arasındaki Sıradışı Çatışmalar Devam Ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Maaş ile 100 Memur Alımı İlanı Yayımladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

Yargıtay Başkanlığı'ndan Yüksek Maaşlı Personel Alımı İlanı: KPSS’li ve KPSS'siz Başvuru ile Memur Olma Fırsatı

ATM Kullanıcılarına BDDK'dan Kritik Uyarı: Pazartesi İtibarıyla Zorunlu Oluyor

24 Eylül 2024 Salı Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

Emeklilere Eylül Sonuna Kadar Çifte Ödeme Müjdesi! SGK, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, 4A, 4B ve 4C Tüm Emekliler Faydalanacak!

Her istifa edeni yüzbinlerce liraya boğabilecek gelişme! Kıdem tazminatı kuralları değişti

Meclis açılmadan müjdesi geldi! Erken emeklilikte 1999-2008 SGK Girişine Dikkat!

Emekli maaşına ek gelir arayana Eylül müjdesi! Tek seferde on binlerce lira veriliyor

Kredi vadelerinde 60 ay devrimi! Başvurana faizler 3’ten düştü koşan kapıyor

4A-4B-4C Emeklileri DİKKAT! Bu sefer maaş zammı şok oranlarla geliyor

Merkez Bankası kararı Faizleri Kırdı Geçti! Sabah sabah faizsiz kredi müjdesi geldi! 50.000 TL ödeniyor

KPSS şartsız ilkokul mezunlarına MEB personeli olma kapısı aralandı! On binlerce personel alımı açıklandı