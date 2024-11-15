Bakan Ersoy'dan COP29'da İklim Değişikliği Vurgusu

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, COP29'da İklim Değişikliği Vurgusu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin etkilerinin yalnızca ülke bazında çözülemeyeceğini belirtti. Ersoy, "Hep birlikte, herkes için sürdürülebilir ve iklim dirençli bir gelecek için çalışmaya kararlıyız." dedi.

Bakan Ersoy'un COP29 Üzerine Açıklamaları

Ersoy, Azerbaycan’ın başkentinde gerçekleşen "COP29'da Kültür Tabanlı İklim Eylemi için 2. Yüksek Düzeyli Bakanlar Diyaloğu" toplantısında, Azerbaycan’ın COP29 Başkanlığı’nı kutlayarak, bu konferansın iklim değişikliğiyle mücadelede kritik bir adım olacağına olan inancını dile getirdi.

Ersoy, "BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Paris Anlaşması ve COP toplantıları gibi küresel girişimler, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli ilerlemeler sağladı." ifadesini kullanarak, uluslararası işbirliğinin devam etmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

İklim Krizi ve Kültürel Miras

Bakan Ersoy, iklim değişikliğinin kültürel ve doğal mirasa tehdit oluşturduğunu belirtti. "UNESCO, Dünya Mirası alanlarındaki buzul alanlarının 2050 yılına kadar kaybolabileceğini raporlamaktadır," dedi. Ersoy, bu durumun olayların etkilerine karşı giderek artan bir savunmasızlık yarattığını ve bunun, ortak mirasın korunmasının aciliyeti üzerine dikkati çektiğini söyledi.

Türkiye'nin İklim Değişikliğiyle Mücadelesi

Türkiye'nin iklim değişikliğine karşı yürüttüğü çalışmalara değinen Ersoy, "2021 yılında Türkiye, Paris Anlaşması'nın tam tarafı olmuştur. Cumhurbaşkanımız 2053 yılı için net sıfır karbon hedefini koymuştur," hatırlatmasında bulundu. Ayrıca, iklimle ilgili çabaların koordine edilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kurulduğunu ifade etti.

Ersoy, "Bakanlığımız, 2011-2023 İklim Değişikliği Eylem Planı çerçevesinde doğal ve kültürel miras alanlarının iklim değişikliğine uyumunu sağlamak için stratejiler geliştirmektedir," diyerek önümüzdeki yıl açıklanacak dördüncü dönem stratejisinin önemine de değindi.

Birlikte Hareket Etmenin Önemi

Son olarak Ersoy, iklim değişiklikleriyle mücadelede birliktelik ve koordinasyonun önemine dikkat çekerek, "Hiçbir ülke bu sorunları tek başına çözemeyecektir. Türkiye, Azerbaycan'ın COP29 Başkanlığına ve bu hedeflere tam desteğini yinelemektedir. Hep birlikte, herkes için sürdürülebilir ve iklim dirençli bir geleceğe ulaşmalıyız." ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında düzenlenen "COP29'da Kültür Tabanlı İklim Eylemi için 2. Yüksek Düzeyli Bakanlar Diyaloğu"na katılarak burada konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında düzenlenen "COP29'da Kültür Tabanlı İklim Eylemi için 2. Yüksek Düzeyli Bakanlar Diyaloğu"na katılarak burada konuştu.