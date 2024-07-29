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Bakan Ersoy'dan İsrail'in Saldırgan Söylemlerine Sert Tepki

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Erdoğan'a yönelik ifadelerini kınadı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 15:41
Bakan Ersoy'dan İsrail'in Saldırgan Söylemlerine Sert Tepki

Bakan Ersoy'dan Tepki

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik rahatsız edici paylaşımına sert tepki gösterdi.

Adalet Vurgusu

Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Soykırım suçu işleyen kendini bilmezlerin bu sözleri, Cumhurbaşkanımızın haklı ve gür sesini bastıramayacaktır. Cumhurbaşkanımız her zaman adalet ve insanlık değerlerine vurgu yaparak, mazlum coğrafyaların ümidi olmuştur. Adalet için verdiğimiz mücadele devam edecek."

Filistin'e Destek

Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, Filistin halkının haklı özgürlük mücadelesini desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

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