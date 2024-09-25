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Bakan Ersoy'dan 'Kaçış Yok' Sergisinde Kaçakçılıkla Mücadele Vurgusu

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İstanbul'daki 'Kaçış Yok' sergisinde kültürel mirası korumada alıcıyı yıldırmanın önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 18:42
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 18:56
Bakan Ersoy'dan 'Kaçış Yok' Sergisinde Kaçakçılıkla Mücadele Vurgusu

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Önemli Açıklamalar

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'da düzenlenen Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki "Kaçış Yok" sergisinde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan, kaçakçılıkla mücadelenin en kritik aşamasının alıcıyı yıldırmak olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Kültürel Mirası İçin Önemli Çalışmalar

Ersoy, "Bütün çalışmalarımız alıcıyı yıldırdı. Bunun sonuçlarını, meyvelerini ülkemiz 7 yıldır ciddi bir şekilde topluyor," dedi. Türkiye'nin son 7 yılda kaçakçılıkla mücadelesinde önemli eserlerin yurda kazandırıldığını ifade eden Bakan Ersoy, ABD ve İsviçre'den getirilen eserleri vurguladı.

Kırmızı Boncuklu Kolye Hakkında Detaylar

Kültürel iade konusunda yapılan son teslimatların arasında geçen ay New York'ta Türk konsolosluğuna teslim edilen kırmızı boncuklu kolyenin de bulunduğunun altını çizen Ersoy, bu eserin Anadolu kökenli olduğunu ve bölgesel işbirlikleri ile kısa sürede geri alındığını söyledi.

Uluslararası İtibar ve Marka Değerinin Artırılması

Kültür Yolu Festivali'nin uluslararası bir marka haline geldiğini belirten Ersoy, festivale dahil edilmesi planlanan dünya çapında ünlü sanatçılarla etkinliğin bilinirliliğini artıracaklarını kaydetti. Ersoy, Avrupa Festivaller Birliği'ne başvurduklarını ve kabul edildiklerini ifade etti.

Bakan Ersoy, "Uluslararası etkinliklere festival içinde yer vererek, festivalin ve ülkemizin uluslararası marka değerini artırmaya çalışıyoruz," diye ekledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki Kaçış Yok sergisi ve Refik Anadol'un Yeryüzü Rüyaları dijital sergisini ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki Kaçış Yok sergisi ve Refik Anadol'un Yeryüzü Rüyaları dijital sergisini ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki Kaçış Yok sergisi ve Refik Anadol'un Yeryüzü Rüyaları dijital sergisini ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki Kaçış Yok sergisi ve Refik Anadol'un Yeryüzü Rüyaları dijital sergisini ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki Kaçış Yok sergisi ve Refik Anadol'un Yeryüzü Rüyaları dijital sergisini ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki Kaçış Yok sergisi ve Refik Anadol'un Yeryüzü Rüyaları dijital sergisini ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki Kaçış Yok sergisi ve Refik Anadol'un Yeryüzü Rüyaları dijital sergisini ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki Kaçış Yok sergisi ve Refik Anadol'un Yeryüzü Rüyaları dijital sergisini ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki Kaçış Yok sergisi ve Refik Anadol'un Yeryüzü Rüyaları dijital sergisini ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki Kaçış Yok sergisi ve Refik Anadol'un Yeryüzü Rüyaları dijital sergisini ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki Kaçış Yok sergisi ve Refik Anadol'un Yeryüzü Rüyaları dijital sergisini ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki Kaçış Yok sergisi ve Refik Anadol'un Yeryüzü Rüyaları dijital sergisini ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki Kaçış Yok sergisi ve Refik Anadol'un Yeryüzü Rüyaları dijital sergisini ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki Kaçış Yok sergisi ve Refik Anadol'un Yeryüzü Rüyaları dijital sergisini ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki Kaçış Yok sergisi ve Refik Anadol'un Yeryüzü Rüyaları dijital sergisini ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki Kaçış Yok sergisi ve Refik Anadol'un Yeryüzü Rüyaları dijital sergisini ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki Kaçış Yok sergisi ve Refik Anadol'un Yeryüzü Rüyaları dijital sergisini ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki Kaçış Yok sergisi ve Refik Anadol'un Yeryüzü Rüyaları dijital sergisini ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki Kaçış Yok sergisi ve Refik Anadol'un Yeryüzü Rüyaları dijital sergisini ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki Kaçış Yok sergisi ve Refik Anadol'un Yeryüzü Rüyaları dijital sergisini ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki Kaçış Yok sergisi ve Refik Anadol'un Yeryüzü Rüyaları dijital sergisini ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki Kaçış Yok sergisi ve Refik Anadol'un Yeryüzü Rüyaları dijital sergisini ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki Kaçış Yok sergisi ve Refik Anadol'un Yeryüzü Rüyaları dijital sergisini ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki Kaçış Yok sergisi ve Refik Anadol'un Yeryüzü Rüyaları dijital sergisini ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki Kaçış Yok sergisi ve Refik Anadol'un Yeryüzü Rüyaları dijital sergisini ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki Kaçış Yok sergisi ve Refik Anadol'un Yeryüzü Rüyaları dijital sergisini ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki Kaçış Yok sergisi ve Refik Anadol'un Yeryüzü Rüyaları dijital sergisini ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki Kaçış Yok sergisi ve Refik Anadol'un Yeryüzü Rüyaları dijital sergisini ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki Kaçış Yok sergisi ve Refik Anadol'un Yeryüzü Rüyaları dijital sergisini ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

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