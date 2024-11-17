Bakan Ersoy'dan Muazzez İlmiye Çığ'a Başsağlığı Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın hayatını kaybetmesi dolayısıyla bir başsağlığı mesajı yayımladı. Ersoy, 110 yaşında Mersin'de vefat eden Çığ için, "Ömrünü insanlık tarihinin en eski izlerini aydınlatmaya adamış değerli bilim insanımız, araştırmaları ve eserleriyle nesiller boyu hatırlanacaktır." dedi.

Bakan Ersoy, sümeroloji ve arkeoloji alanında önemli katkılarda bulunan Çığ'ın vefatını öğrenir öğrenmez derin bir üzüntü duyduğunu belirtti. Mesajında, "Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Türk bilim dünyasının başı sağ olsun." ifadelerini kullanarak, Çığ'ın mirasının her zaman yaşayacağını vurguladı.

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