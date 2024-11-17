DOLAR
34,42 0%
EURO
36,28 0%
ALTIN
2.837,38 0%
BITCOIN
3.116.961,93 0,21%

Bakan Ersoy'dan Muazzez İlmiye Çığ'a Başsağlığı Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın vefatını derin bir üzüntüyle karşıladı.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 19:59
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 19:59
Bakan Ersoy'dan Muazzez İlmiye Çığ'a Başsağlığı Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın hayatını kaybetmesi dolayısıyla bir başsağlığı mesajı yayımladı. Ersoy, 110 yaşında Mersin'de vefat eden Çığ için, "Ömrünü insanlık tarihinin en eski izlerini aydınlatmaya adamış değerli bilim insanımız, araştırmaları ve eserleriyle nesiller boyu hatırlanacaktır." dedi.

Bakan Ersoy, sümeroloji ve arkeoloji alanında önemli katkılarda bulunan Çığ'ın vefatını öğrenir öğrenmez derin bir üzüntü duyduğunu belirtti. Mesajında, "Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Türk bilim dünyasının başı sağ olsun." ifadelerini kullanarak, Çığ'ın mirasının her zaman yaşayacağını vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türk Hava Sahası Talebini Reddetti
2
Bakan Ersoy'dan Muazzez İlmiye Çığ'a Başsağlığı Mesajı
3
KKTC'nin 41. Kuruluş Yıl Dönümü Brüksel'de Coşku ile Kutlandı
4
İsrail Hapishanelerinde Filistinli Tutukluların Durumu: İşkence ve İhlaller
5
Madrid'deki Filistin Destek Gösterisinde Provokasyon Başarısız Oldu
6
Karabük'te Su Kanalına Düşen Otomobilde Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!