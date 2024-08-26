Bakan Ersoy'dan Tuncay Özkan'a Sert Tepki

Bakan Ersoy'dan Sert Açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine sert bir şekilde yanıt verdi.

Sosyal Medya Üzerinden Tepki

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "CHP'li bir milletvekilinin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelttiği asılsız ve çirkin suçlamalar, sadece siyasi nezakete değil, aynı zamanda insani ve ahlaki değerlere olan uzaklığını da gözler önüne sermektedir. Bu tür söylemler, Cumhurbaşkanımızı hedef almanın ötesinde, milletimizin iradesine ve devletimizin en yüce makamına karşı derin bir saygısızlık anlamına gelmektedir," ifadelerini kullandı.

Hukuki Süreç Vurgusu

Ayrıca, Ersoy, bu tür ithamların hesabının mutlaka hukuk çerçevesinde sorulacağını da vurguladı.