Bakan Ersoy, Depremde Hasar Gören Vakıf Eserlerinin Restorasyonu Hakkında Bilgi Verdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023 yılında Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde hasar gören vakıf eserleri hakkında önemli bilgiler paylaştı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 11 eserin restorasyonunun tamamlandığını ve 377 eserde restorasyon çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Bakan Ersoy, 6 Şubat 2023'teki depremlerin yalnızca can kaybına değil, aynı zamanda manevi mirasın da zarar görmesine yol açtığını ifade etti. Kamuoyuna yaptığı açıklamada, "Devletin güçlü iradesi ve milletin dayanışma ruhu sayesinde bu etkileri hızla ortadan kaldırdık" dedi.

Ersoy, restorasyon çalışmalarının önemine vurgu yaparak, "Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, geçtiğimiz yıl 11 eserin restorasyonunu tamamladı. 377 vakıf eserinin de restorasyonunu titizlikle sürdürmektedir. Depremden zarar gören, asırlardır milletimizin inancını simgeleyen camilerimiz ve vakıf eserlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için büyük bir özveriyle çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Özellikle Gaziantep'te bulunan Alaüddevle Camisinin restorasyonunun tamamlanarak ibadete açılmasının, milletin birlik ve beraberlik ruhunun bir nişanesi olarak umut verdiğini belirten Ersoy, "Ecdattan miras kalan vakıf kültürünü yaşatmak, birçok medeniyet değerini devam ettirmek adına yapılan çalışmalarımız bir vefa borcudur" dedi.

Bakan Ersoy, restorasyon sürecinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarına ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne teşekkür etti.