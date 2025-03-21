Bakan Ersoy, Depremde Hasar Gören Vakıf Eserlerinin Restorasyonu Hakkında Bilgi Verdi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, deprem sonrası 11 vakıf eserinin restore edildiğini ve 377 eserin restorasyonunun sürdüğünü duyurdu.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 13:39
Bakan Ersoy, Depremde Hasar Gören Vakıf Eserlerinin Restorasyonu Hakkında Bilgi Verdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023 yılında Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde hasar gören vakıf eserleri hakkında önemli bilgiler paylaştı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 11 eserin restorasyonunun tamamlandığını ve 377 eserde restorasyon çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Bakan Ersoy, 6 Şubat 2023'teki depremlerin yalnızca can kaybına değil, aynı zamanda manevi mirasın da zarar görmesine yol açtığını ifade etti. Kamuoyuna yaptığı açıklamada, "Devletin güçlü iradesi ve milletin dayanışma ruhu sayesinde bu etkileri hızla ortadan kaldırdık" dedi.

Ersoy, restorasyon çalışmalarının önemine vurgu yaparak, "Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, geçtiğimiz yıl 11 eserin restorasyonunu tamamladı. 377 vakıf eserinin de restorasyonunu titizlikle sürdürmektedir. Depremden zarar gören, asırlardır milletimizin inancını simgeleyen camilerimiz ve vakıf eserlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için büyük bir özveriyle çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Özellikle Gaziantep'te bulunan Alaüddevle Camisinin restorasyonunun tamamlanarak ibadete açılmasının, milletin birlik ve beraberlik ruhunun bir nişanesi olarak umut verdiğini belirten Ersoy, "Ecdattan miras kalan vakıf kültürünü yaşatmak, birçok medeniyet değerini devam ettirmek adına yapılan çalışmalarımız bir vefa borcudur" dedi.

Bakan Ersoy, restorasyon sürecinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarına ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı
2
TÜDKİYEB Başkanı Çelik'ten Esnafa Ramazan'da Gıda İndirimi Çağrısı
3
Ardahan ve Kars’ta Renkli Nevruz Bayramı Kutlamaları
4
Ankara'da 5 Gün Süreyle Toplantı ve Gösteri Yasağı Uygulaması Başlatıldı
5
Antalya, Üreticilere Yüzde 15 Hibeli Yem Desteği Sağlıyor
6
Erzurumlu Veteriner Öğrencisi Abdulselam, Hem Eğitim Hem Hayvancılık Yürütüyor
7
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, CİMER Davetini Kırmadı!

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek