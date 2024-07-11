Bakan Ersoy: "Geleceğe Miras Projesi ile turistleri otel dışına çıkarmayı hedefliyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan tarihi Side Antik Kenti'nde önemli incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy, burada yaptığı açıklamalarda, Geleceğe Miras Projesi'nin ana kapsamlarından birinin turistlerin otellere hapsolmasını engellemek ve onları otel dışına çıkarmak olduğunu vurguladı.



SİDE ANTİK KENTİ'NDE YOĞUN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bakan Ersoy, Side Antik Kenti'nde gerçekleştirilen kazı ve restorasyon çalışmalarına ilişkin Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı'dan detaylı bilgi aldı. Ersoy, antik kentte yoğun bir çalışma yürütüldüğüne dikkat çekerek, "Ören yerinin dört yıl içinde kazılmamış birçok yerini kazdık. Restorasyon ve koruma alanlarıyla destekleyerek şehrin ziyaretçiyle birleşmesini sağladık" dedi.

Geleceğe Miras Projesi, Side Antik Kenti'nin yanı sıra birçok tarihi bölgeyi kapsayan bir proje olarak dikkat çekiyor. Bakan Ersoy, proje kapsamında turistlerin sadece otellerde vakit geçirmemesi, şehir merkezlerine ve tarihi alanlara yönlendirilmesi gerektiğini belirtti. Ersoy, "Antalya gibi yaz sıcaklığının yoğun olduğu bölgelerde, gün batımından sonra da ziyaretçilerin ören yerlerini gezmesini, şehre, çarşıya inmesini sağlamak istiyoruz. Bu bağlamda projeyi gece müzeciliği konseptiyle birleştirdik" diye konuştu.



GECE MÜZECİLİĞİ KONSEPTİ BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Bakan Ersoy, Batı Anadolu'dan başlayarak birçok noktada gece müzeciliği uygulamasını hayata geçirdiklerini belirterek, "Side ve Efes'te gece müzeciliği büyük ilgi gördü. Side, bu anlamda başarılı örneklerimizden biri. Bu yıl Side'ye 650 milyon liradan fazla bütçe ayrıldı. Hem turistten hem de esnaftan olumlu dönüşler aldık. Hem gündüz hem de gece ziyaretçi sayısı arttı. O açıdan sevindirici" ifadelerini kullandı.

TURİZM SEZONUNU 12 AYA YAYMA HEDEFİ

Projenin bir diğer amacının turizm sezonunu uzatarak 12 aya yaymak olduğunu vurgulayan Ersoy, deniz, kum ve güneş turizminin yanı sıra kültürel faaliyetlerle de turist çekmeyi amaçladıklarını belirtti. Ersoy, "Hem deniz, kum ve güneş turistini destekleyecek bir ürün sağlamak hem de bunun dışında kültürel faaliyetler açısından da turistlerin gelmesini sağlamayı istedik. Asya ve Amerika gibi farklı destinasyonlardan da misafir almamızı sağlıyor bu çalışma" dedi.

Bakan Ersoy, Geleceğe Miras Projesi'ni tüm Anadolu'da ve kıyı kentlerin tamamında yaygınlaştırmayı planladıklarını belirtti. Gece müzeciliği konseptini destekleme programını artırarak devam ettireceklerini ifade eden Ersoy, "Bakanlık olarak, tarihi ve kültürel mirasımızı koruma ve tanıtma çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

