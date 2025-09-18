Bakan Ersoy: Gümüşhane Kültür ve Turizmden Payını Daima Alacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gümüşhane ziyaretinde ilin kültür ve turizm potansiyelinin değerlendirileceğini ve yatırımların süreceğini belirtti. Ziyaret kapsamında Vali Aydın Baruş ile görüşen Ersoy, Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Ziyaretin amacı ve değerlendirmeler

Göreve geldiği günden bu yana "nitelikli bir Türk turizmi" inşa etmek için ülkenin her bölgesinde çalışma yürüttüklerini söyleyen Ersoy, sürekliliği sağlamak ve daha büyük hedeflere ulaşmak için şehir ziyaretlerini, inceleme ve değerlendirmeleri sürdürdüklerini ifade etti.

Ersoy, Cumhurbaşkanı'nın Gümüşhane ile ilgili değerlendirmelerine işaret ederek "Bu gerçek doğrultusunda en doğru, akılcı projeleri belirleyecek ve inşallah gerekli adımları ivedilikle atarak Gümüşhane'ye layık olduğu kültür turizm ivmesini kazandıracağız." dedi.

Yatırım ve altyapı destekleri

Bakan Ersoy, son 23 yılda Gümüşhane'ye kültür ve turizm alanında güncel fiyatlarla 443 milyon lira yatırım yapıldığını açıkladı. Ersoy, Gümüşhane Kültür Merkezi Hizmet Binası'nın ildeki yatırımların simgesi olduğunu ve sosyal-kültürel hayata katkı sağladığını belirtti.

Yerel yönetimlerin turizm altyapı ve yatırım projelerine 2025 fiyatlarıyla 230 milyon lira destek sağlandığını aktaran Ersoy, 2002'de ilin yalnızca bir konaklama tesisi ve 54 yatak kapasitesi bulunduğunu; bugün ise 10 konaklama tesisi ile toplam 612 yatak kapasitesine ulaşıldığını kaydetti.

Ersoy, Zigana, Çakırgöl ve Süleymaniye bölgelerinin Gümüşhane'nin kültür turizmini şekillendirecek alanlar olduğunu belirterek, yeni yatırımlarda bakanlık adımları kadar yerel paydaşların görüşlerinin de beklendiğini vurguladı.

Tanıtım çalışmaları ve uluslararası görünürlük

Bakan, Türkiye'nin turizmde yoğun ve etkili tanıtım çalışmaları yürüttüğünü, Turizm Geliştirme Ajansı ile bu alanda önemli mesafe kaydedildiğini ifade etti. Gümüşhane'nin ulusal ve uluslararası kamuoyuna tanıtımının sürdüğünü söyledi.

Turizm Geliştirme Ajansı tarafından 2023'ten bu yana Gümüşhane'de 7 etkinlik gerçekleştirildiğini aktaran Ersoy, 2023'te 11 ülkeden 5 influencer ve 14 basın mensubu; 2024'te 4 ülkeden 2 influencer, 3 basın mensubu ve 24 tur operatörü; 2025'te ise 12 tur operatörünün ilde ağırladıklarını belirtti.

"Go Türkiye" platformunda Gümüşhane ile ilgili bilgilerin 10 dilde sunulduğunu ve 2023'te 50 ülkede yapılan reklamlarla 16 milyon gösterim elde edildiğini ifade eden Ersoy, 2024'te 24 ülkede 20 milyon, 2025 Ocak-Ağustos döneminde ise 29 ülkede 15 milyon gösterim rakamlarını paylaştı.

Ayrıca ildeki otel ve restoranlar için sosyal medya ve "Go Türkiye" tanıtım posterleri hazırlandığını; 2024 Aralık'ında Gümüşhane tanıtım filminin "Go Gümüşhane" ve "Gezsen Gümüşhane" hesapları ile "Go Türkiye" hesaplarından paylaşıldığını söyledi. Go Türkiye sosyal medya paylaşımlarının gösterim sayısının 2023'te 659 bin, 2024'te ise 1,8 milyon olduğunu aktardı.

Kültür varlıkları, koruma ve arkeoloji projeleri

Ersoy, Gümüşhane'de 31 sit alanı ve 617 tescilli taşınmaz kültür varlığı bulunduğunu vurgulayarak "Elbette turizmin yol arkadaşı kültürdür" dedi. Kültür ve turizmin birbirini besleyen bir ekosistem olduğunu belirtti.

Geleceğe Miras projesinin kapsamına Satala Antik Kenti'nin de dahil edildiğini söyleyen Ersoy, Roma, Sasani, Selçuklu ve Osmanlı mirasına sahip bu alanın Gümüşhane'nin kültür turizmine güçlü katkı sunacağını ifade etti.

Son 23 yılda kültür varlıklarıyla ilgili 7 proje ve 13 uygulama olmak üzere toplam 20 çalışma tamamlandığını; 37 taşınmaza proje ve uygulama yardımı yapıldığını belirtti.

Kültür mirası kaçakçılığına karşı jandarma ve emniyetin çalışmalarına değinen Ersoy, yalnızca 2025 yılında 4 kaçak kazı ve 3 kültür varlığı kaçakçılığı168 kültür varlığı ve 28 objenin ele geçirildiğini aktardı.

Gelecek hedefleri ve işbirliği vurgusu

Bakanlık olarak işleri "eserlerle, hizmetle" sürdüreceklerini ve gerçekçi yaklaşımla Gümüşhane'yi ihtiyaçlarına cevap verecek projelerle dönüştüreceklerini söyleyen Ersoy, "Ülkemizin kültür ve turizminin sürekli büyüyerek gelişmeye ve zenginleşmeye devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Biliniz ki Gümüşhane’de payına düşeni daima alacaktır." dedi.

Ziyaret programında AK Parti İl Başkanlığı, tarihi Süleymaniye Mahallesi ve Balyemez Konağı'nda incelemeler yapan Ersoy'a, Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Nihal Sürmeli ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu eşlik etti.