Bakan Ersoy, İbradı'da İftar Verdi: Antalya'nın Turizm Potansiyeline Vurgu

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İbradı'da İftar Verdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın turizm pastasından daha büyük bir pay alması için çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti. Baba ocağı İbradı'da vatandaşlarla bir araya gelen Ersoy, programda yapmış olduğu konuşmada mübarek ramazan ayında tutulan oruçların kabul olmasını diledi.

Ramazanın, insanlığın içinde bulunduğu krizden çıkış için bir vesile olmasını temenni eden Ersoy, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutladı. Turizm alanında Antalya'nın yeni sezon hazırlıklarının sürdüğünü vurguladı.

Antalya'nın Geleceği İçin Umut Verici Planlamalar

Bakan Ersoy, yapılan planlamalarla Antalya'nın, Türkiye'nin en güzel turizm merkezlerinden biri olduğunu, bugünü ve geleceğini güvence altına almanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Antalya'nın geçmiş dönemlerde hak ettiği değeri göremediğini ifade eden Ersoy şu sözleri kaydetti:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geçmişe takılmadan, olumsuzlukları tekrar etmeden Antalya'mıza, İbradı'ya hizmet etme gayretindeyiz ve olmaya devam edeceğiz.”

Ersoy, ayrıca Antalya'nın **turizm pastasından** daha büyük bir pay almasının, Antalyalıların ekonomik olarak daha müreffeh bir yaşam sürmesi adına önemli olduğunu belirtti.

Kültürel Miras ve Hizmet Alanında Rekabet Olmaz

Ersoy, Antalya'nın kültürel mirasını gün yüzüne çıkartarak, farklı ülkelerden ziyaretçilerin kente gelmesini sağladıklarını ifade etti. Ulaşım alanında şehir ve ilçelerin sorunlarını çözme çabalarının sürdüğünün altını çizen Ersoy, tarım alanında da destek vermeye devam edeceklerini belirtti:

“Tarım alanında dün nasıl çiftçimizin yanında olduysak, her zaman Antalyalı kardeşlerimizin yanındayız.”

Altyapıdan sağlığa, eğitimden turizme her alanda hizmet vermeye devam edeceklerini ifade eden Ersoy, bu konularda hiç kimseyle rekabet içinde olmadıklarını dile getirdi. Ayrıca, eski başkan Menderes Türel'e de yaptığı hizmetler için teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu ve duaların ardından iftar yapıldı. Programda, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil hediye edildi. Bakan Ersoy, iftar programının ardından İbradı Belediyesini de ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da baba ocağı İbradı'da vatandaşlara iftar verdi. Ersoy, burada vatandaşlarla sohbet etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da baba ocağı İbradı'da vatandaşlara iftar verdi. Ersoy, burada vatandaşlarla sohbet etti.