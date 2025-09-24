Bakan Ersoy: İsmail Gaspıralı Türk Dünyasının Vefa Borcu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İsmail Gaspıralı için düzenlenen anma programında, Gaspıralı'nın adının tüm Türk dünyası tarafından taşınması gereken bir sorumluluğun hatırlatıcısı olduğunu söyledi.

Program ve katılımcılar

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı tarafından, Kırım'da Türkçülük ve yenileşme hareketinin öncülerinden olan eğitimci, düşünür ve yazar İsmail Gaspıralı'nın 111'inci yılı anısına Ankara Ticaret Odası (ATO)'nda düzenlenen "İsmail Gaspıralı Anma ve Belgesel İlk Gösterim Programı"na Bakan Ersoy katıldı. Programda vakıf başkanı Abdullah Çalışkan ve ATO Başkanı Gürsel Baran da konuştu; belgesele katkı sunanlara plaket verildi.

Ersoy'un değerlendirmeleri

Ersoy, Gaspıralı'yı birkaç sayfayla anlatmanın mümkün olmadığını belirterek onun çalışmaları ve eserlerinin çarlık rejiminin ağır baskısı altında dahi hayata geçirildiğine dikkat çekti. Konuşmasında "İsmail Gaspıralı adı bizler için, bütün Türk dünyasının omuzlaması gereken bir vefa borcunun ve gereğinin yapılması lazım gelen ağır bir sorumluluğun hatırlatıcısıdır." sözünü vurguladı.

Gaspıralı'nın "Dilde, Fikirde, İşte Birlik" şiarıyla kitleleri birleştirdiğini anlatan Ersoy, yazarın Slavcılık ve Rusçuluk akımlarının baskın olduğu dönemde Moskova'da ötekileştirilmesine rağmen değerlerinden taviz vermediğini ifade etti.

Mücadele sahası ve yayıncılık

Ersoy, Gaspıralı'nın mücadelesinin sadece Kırımla sınırlı kalmayıp Türk dünyasının tamamına yönelik olduğunu belirterek, onun en büyük alanının Türk dili olduğunu söyledi. Gaspıralı'nın Tercüman-ı Ahval-i Zaman gazetesi aracılığıyla Anadolu Türkçesini kullanıp Kazan'dan Kafkasya ve Türkistan'a, İstanbul'dan Mısır ve Bağdat'a kadar uzanan geniş coğrafyada kitlelere ulaştığını anlattı.

Ersoy, Gaspıralı'nın tek başına büyük bir devlet ve özellikle Türk dünyasını parçalamayı amaçlayan misyoner Nikolay İlminskiy ile mücadele ettiğini ve galip geldiğini vurguladı. Ayrıca dönemin din alimi Rızaeddin Fahreddin'in "Türk dilinin birinci ıslahçısı Ali Şir Nevai ise ikincisi hiç şüphesiz İsmail Bey'dir." sözünü anımsattı.

Eğitim ve gelecek vizyonu

Ersoy, Gaspıralı'nın yayıncılığın ötesinde geleceği inşa etmeye odaklandığını, Cedid Mektepleri ve Ceditçilik Hareketi ile Türk çocuklarının çağdaş ilimler ve kendi değerleriyle yetiştirilmesi için öncü adımlar attığını belirtti. Gaspıralı'nın, okul, ders kitabı, öğretmen ya da öğrenci yokken bile eğitim için büyük çaba harcadığına dikkat çekildi.

Ersoy, Gaspıralı'nın belirlediği hedeflerin dönemin şartlarında akıl karı görünmediğini ama bu cesaretin Türk milletinin en büyük gurur kaynaklarından biri olduğunu söyledi ve ataların "Atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler" sözünü hatırlattı.

Mirasın korunması ve Dil Bayramı

Konuşmasını, Gaspıralı adının bir vefa borcu olarak görülmesi gerektiğini vurgulayarak sürdüren Ersoy, bu bilinçle ortak hareket edilirse Gaspıralı'nın mirasının layıkıyla taşınabileceğine inandığını ifade etti. Ayrıca Türkçenin korunması ve zenginliğinin sürdürülmesi için ömrünü vakfedenleri saygıyla andı ve 26 Eylül Dil Bayramı'nı kutladı.

Sergi ziyareti

Programın ardından Bakan Ersoy, ATO Congresium'da açılan Fresh Ankara 4. Çağdaş Sanat Sergisi'ni ziyaret ederek sanatçılardan eserler hakkında bilgi aldı.