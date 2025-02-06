Bakan Ersoy, Malatya'da Deprem Sonrası Kültürel Restorasyon Çalışmalarını Açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Deprem Sonrası Malatya'da Açıklamalarda Bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'da düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Ersoy, depremde zarar gören 11 şehirde toplam 377 vakıf kültür varlığının restorasyon çalışmalarına başladıklarını ve hasar gören eserlerin ihyasının maliyetinin yaklaşık 12 milyar lira olduğunu belirtti.

Yaşanan Acılar ve Dayanışma

Malatya'nın kendisinde farklı izler bıraktığını ve yaşadığı acıları asla unutmayacağını dile getiren Bakan Ersoy, 53 bin 537 kişinin hayatını kaybettiği bu trajik olayların derin acısını hissettiklerini vurguladı. Ayrıca, Türk milletinin asrın felaketi sonrası gösterdiği dayanışmaya dikkat çekerek, "Malatyalı kardeşlerimizi asla kaderine terk etmedik" dedi.

Kültürel Varlıkların Korunması

Depremden etkilenen toplam 5 bin 80 kültür varlığının zarar gördüğünü kaydeden Ersoy, hızlı bir şekilde tescilli eserlerin restorasyon çalışmalarına başlandığını ifade etti. Ayrıca, çadır ve konteyner kentlerde kütüphaneler kurarak 250 personel ile rehabilitasyon çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yeni Kültür Merkezleri Hizmete Giriyor

Bakan Ersoy, Malatya ve çevresinde iki yıl içinde 15 yeni halk kütüphanesinin hizmete açılacağını duyurdu. Görüşmelerinde, şehrimize yeni bir kültür merkezi kazandırmanın müjdesini veren Ersoy, bu merkezlerin yakın zamanda inşaatına başlanacağını belirtti.

Vaatlerin Yerine Getirilmesi İçin Sürekli Çalışıyoruz

Yaşanan afetin ardından devletin her zaman Malatyalıların yanında olacağını tekrar vurgulayan Ersoy, “Eksiklerimizi gideriyoruz ve inşallah çok daha fazla hizmeti sizlerle buluşturmak için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz” diye belirtti. Ayrıca, yeni seçilen AK Parti İl Yönetim Kurulunu tebrik etti.

Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve partililer katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören Malatya'da Şehir Mezarlığı'nı ziyaret ederek "6 Şubat Deprem Şehitleri Anıtı" karanfil bıraktı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören Malatya'da Şehir Mezarlığı'nı ziyaret ederek "6 Şubat Deprem Şehitleri Anıtı" karanfil bıraktı.