Bakan Ersoy Mardin'de: Kültür Yolu Festivali Sergilerini İnceledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mardin Kültür Yolu Festivali'ndeki sergileri gezdi; valilik ve AK Parti il teşkilatını da ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 17:18
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 17:18
Bakan Ersoy Mardin'de: Kültür Yolu Festivali Sergilerini İnceledi

Bakan Ersoy Mardin'de: Kültür Yolu Festivali Sergilerini İnceledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan sergileri gezdi ve sanatçılardan bilgi aldı.

Sergi gezisi

Sakıp Sabancı Kent Müzesi Dilek Sabancı Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulan "Bana Beni Anlat 21. Yüzyılda Minyatür Sanatı", "Tılsım" ve "Medeniyetlerin Mirası" sergilerini gezen Ersoy, sanatçılar ve sergi küratörlerinden bilgi aldı.

Ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde açılan "Mezopotamya'nın Gizemli Kokuları", "Paranın Yüzünde Anadolu: Sikkelere Yansıyan Mardin" ve "Milli Kütüphane Hazineleri: Mardin Şer'iye Sicillerinde Toplumsal Yaşam ve Aile" sergilerini inceledi.

Eşlik edenler ve resmi ziyaretler

Ersoy'a, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak, Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök ile davetliler eşlik etti.

Daha sonra Mardin Valiliği'ni ziyaret eden Ersoy, Vali Akkoyun ile görüşüp, AK Parti Mardin İl Başkanlığı'nda İl Başkanı Mehmet Uncu ve partililerle bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında Sakıp Sabancı...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında Sakıp Sabancı Kent Müzesi Dilek Sabancı Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulan "Bana Beni Anlat 21. Yüzyılda Minyatür Sanatı", "Tılsım", "Medeniyetlerin Mirası" sergilerini ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde açılan "Mezopotamya'nın Gizemli Kokuları", "Paranın Yüzünde Anadolu: Sikkelere Yansıyan Mardin", "Milli Kütüphane Hazineleri: Mardin Şer'iye Sicillerinde Toplumsal Yaşam ve Aile" sergilerini gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında Sakıp Sabancı...

İLGİLİ HABERLER

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Ersoy Mardin'de: Kültür Yolu Festivali Sergilerini İnceledi
2
Nevşehir'de Fuhuş Operasyonu: 5 Zanlı Tutuklandı
3
Mersin'de Eczane Çalışanını Sopayla Darp Eden Zanlı Tutuklandı
4
Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası
5
2. Uluslararası Felsefi Filmler Festivali Ankara'da — Oyun Felsefesi, İroni ve Mizah
6
Yerebakan: Sıfır Atık Halkın Uzun Vadeli Şifa Yatırımıdır
7
İstanbul'da Uluslararası Sıfır Atık Forumu: Sıfır Atık Nasıl Tanımlanıyor?

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği