Bakan Ersoy Mardin'de: Kültür Yolu Festivali Sergilerini İnceledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan sergileri gezdi ve sanatçılardan bilgi aldı.

Sergi gezisi

Sakıp Sabancı Kent Müzesi Dilek Sabancı Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulan "Bana Beni Anlat 21. Yüzyılda Minyatür Sanatı", "Tılsım" ve "Medeniyetlerin Mirası" sergilerini gezen Ersoy, sanatçılar ve sergi küratörlerinden bilgi aldı.

Ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde açılan "Mezopotamya'nın Gizemli Kokuları", "Paranın Yüzünde Anadolu: Sikkelere Yansıyan Mardin" ve "Milli Kütüphane Hazineleri: Mardin Şer'iye Sicillerinde Toplumsal Yaşam ve Aile" sergilerini inceledi.

Eşlik edenler ve resmi ziyaretler

Ersoy'a, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak, Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök ile davetliler eşlik etti.

Daha sonra Mardin Valiliği'ni ziyaret eden Ersoy, Vali Akkoyun ile görüşüp, AK Parti Mardin İl Başkanlığı'nda İl Başkanı Mehmet Uncu ve partililerle bir araya geldi.

