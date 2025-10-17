Bakan Ersoy: Mardin Kültür Yolu Festivali 370 Etkinlikle Başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sakıp Sabancı Kent Müzesi'ndeki açılış töreninde Mardin Kültür Yolu Festivali'nin detaylarını paylaştı. Ersoy, festival kapsamında 16 mekan ve 30 farklı nokta belirlendiğini, 103 farklı başlıkta gerçekleştirilecek 370 etkinlik ile Mardinlileri ağırlayacaklarını söyledi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali: Birinci adımdan ulusal markaya

Ersoy, 2021'de Beyoğlu ile başlayan yolculuğun zaman içinde dönüştüğünü ve bugün 20 şehre yayılan bir marka hâline geldiğini vurguladı. 2021'de 2 binden fazla sanatçı, 80 noktada 380'in üzerinde etkinlik gerçekleştirildiğini; günümüzde ise yaklaşık 45 bin sanatçı ve 6 bin 800'ün üzerinde etkinlik ile çok daha büyük bir yapıya ulaşıldığını aktardı.

Bu projenin kültür ve turizmi birbirine bağlayarak sürdürülebilir bir ekosistem oluşturmayı amaçladığını söyleyen Ersoy, festivalin iç turizme, yerel esnafa ve bölge ekonomisine önemli katkı sağladığını ifade etti. Ersoy, "Festivalimiz sanata ve sanatçıya, zanaatkarın emeğine ve geleneklerimize sahip çıkan bir çatı" olduğunu belirtti.

Festival programı ve içerik

Ersoy, festivalin konserlerden tiyatroya, film gösterimlerinden sergilere; atölyelerden çocuk etkinliklerine kadar geniş bir içerik sunduğunu; kültür sanatın herkes için ulaşılabilir olması hedefinin festivalin ana fikri olduğunu söyledi. Program kapsamında 9 günlük festivalde 22 konser, 21 sergi ve yerleştirme, 2 tiyatro oyunu, çocuk oyunu, 5 söyleşi, yetişkinler için 7 ve çocuklar için 4 atölye yer alacak.

Festival ana sahnesinde sahne alacak isimler arasında Buray, Bengü, Sagopa Kajmer, Derya Uluğ, Ebru Yaşar, Haluk Levent, Merve Özbey, Murat Boz ve Alişan bulunuyor. Sergi programında ise "Mezopotamya'nın Gizemli Kokuları", "Tılsım" ve "Pablo Pıcasso: Yaratılış Her Şeydir" gibi başlıklar dikkat çekiyor.

Gastronomi, geleneksel sanatlar ve çocuk etkinlikleri

Gastronominin festivalin önemli bir başlığı olduğunu belirten Ersoy, 10 lezzet durağı ile Mardin mutfağının geleneksel tatlarının ziyaretçilerle buluşturulacağını açıkladı. Geleneksel sanatlara yönelik atölyelerle ahşap oymacılığı, ebru, telkari, taş işlemeciliği, kumaş boyama ve sema talimi gibi pratik deneyimlerin sunulacağını söyledi.

Ayrıca festival bünyesinde 3. Mardin Film Festivali Telkari Ödülleri verilecek; Çocuk Köyü, meddahlık, orta oyunu, illüzyon gösterileri ve tiyatro temsilleriyle çocuklara yönelik zengin bir program hazırlanacak. Ersoy ailelerden çocukları festivale getirmelerini özellikle rica etti.

Gelecek hedefleri ve yaygın etkinlikler

Ersoy, gelecek yıl festival takvimine 6 şehir daha ekleyerek toplamda 26 şehir ile etkinliği daha büyük bir ölçekte gerçekleştirmeyi hedeflediklerini bildirdi. Ayrıca "Bir Anadolu Şenliği" ve "Yaşayan Miras Şölenleri" gibi projelerin de farklı illerde devam ettiğini; bu yıl 22 Ağustos'ta Hakkari ile başlayan şenliklerin Tunceli, Şırnak, Bingöl ve Bitlis'i kapsadığını, gelecek yıl dört il daha eklenerek 9 şehre ulaşacağını söyledi.

Ersoy, "2026'da 3 muazzam kültür sanat etkinliğine toplam 50 şehrimizin ev sahipliği yapacağını" belirterek, projenin ulusal ve uluslararası alanda benzersiz bir örnek olduğunu vurguladı.

Yerel yetkililer ve katılımcılar

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, festivalin Mardin'i kültür ve sanatın önemli merkezlerinden biri haline getireceğini söyledi. Akkoyun, festival boyunca şehrin sokakları, meydanları, tarihi hanları ve taş avlularının sanatla dolacağını belirtti.

Açılışa AK Parti Mardin Milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak ile Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu ve çok sayıda kurum ile STK temsilcisi katıldı.

Ersoy konuşmasını, festivalin Mardin'e hayırlı olmasını dileyerek ve emeği geçen yerel yönetimler, kurumlar ile sanatçılara teşekkür ederek tamamladı.

