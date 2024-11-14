Bakan Ersoy, Öğrencilerin Kültürel Miras Bilincine Dikkat Çekti

Bakan Ersoy'dan Anlamlı Paylaşım

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Marmaris Evren Paşa Ortaokulu öğrencilerinin, kültürel mirası koruma amacıyla yazıp seslendirdikleri şarkıyı sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşım, UNESCO Uluslararası Kültür Varlığı Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla daha da anlam kazandı.

Kültürel Varlıkların Korunması Önemli

Ersoy, yaptığı açıklamada, kültür varlıklarının keşfedildiği andan itibaren korunması ve geleceğe güvenle taşınması için bütün güçleriyle çalıştıklarını vurguladı. Aynı zamanda, yurt dışına kaçırılmalarını önleme çabalarının da önemine işaret etti.

Bakan Ersoy, bu bilincin küçük yaşlarda geliştirilmesi gerektiğini belirterek, "Kültürel Miras Koruyucuları uygulamamızla çocuklarımızı ve gençlerimizi bu konuda eğitiyor, kültürümüzü güvence altına alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Marmaris Evren Paşa Ortaokulu öğrencilerinin kültür mirasımızı koruma bilinciyle kendi yazdıkları şarkıyı seslendirmeleri, bu amaca yönelik harika bir proje olarak değerlendirildi. Ersoy, bu değerli katkıları dolayısıyla gençlere gönülden teşekkür etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.