Bakan Ersoy, RTÜK Başkanı Mehmet Daniş ve Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin'i Kabul Etti

Bakan Ersoy, RTÜK Başkanı Mehmet Daniş ve Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin'i kabul ederek yeni görevlerinde başarı diledi; medya ve iletişimde iş birliğine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 16:28
Bakan Ersoy, RTÜK Başkanı Mehmet Daniş ve Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin'i Kabul Etti

Bakan Ersoy, RTÜK Başkanı Mehmet Daniş ve Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin'i Kabul Etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş ve Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin'i makamında kabul etti.

Bakan Ersoy'un paylaşımı

"Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun yeni Başkanı Sayın Mehmet Daniş ve önceki Başkanı Sayın Ebubekir Şahin'i Bakanlığımızda kabul ettik. RTÜK Başkanlığı görevine atanan Sayın Mehmet Daniş'e ve Türk Telekom CEO'luğu görevine atanan Sayın Ebubekir Şahin'e yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Medya ve iletişim alanlarında, ortak gayretlerimizle ülkemizin çok daha güçlü bir konuma ulaşacağına olan inancım tam. Kültür, sanat ve iletişim politikalarımızın uyum içinde gelişmesi, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli dayanaklarından biridir."

Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı paylaşımda medya ve iletişim alanlarında iş birliğinin önemine vurgu yaparak, yeni atanan yöneticilere başarı dileğinde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş (solda) ve Türk Telekom üst düzey yöneticisi (CEO) Ebubekir Şahin'i (sağda) makamında kabul etti.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'nin Genç Piyanistleri Fas'ta 2 Birincilik, 1 İkincilik
2
Seydişehir'de Yolcu Otobüsünde Yangın: 42 BEH 551 Kullanılamaz Hale Geldi
3
TİKA, Lahor'daki Muhammed İkbal Müzesi'nin Restorasyonunu Üstlendi
4
Bakan Ersoy, RTÜK Başkanı Mehmet Daniş ve Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin'i Kabul Etti
5
Van-Hakkari Kara Yolu Kazası: Aynı Aileden 3 Kişi Toprağa Verildi
6
Boğaz Köprülerine Türk Bayrakları: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. Yılı
7
Sındırgı'da Önceden Boşaltılan Ağır Hasarlı Binalar Facianın Önüne Geçti

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar