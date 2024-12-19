Bakan Ersoy, Selanik'teki Atatürk Evi Restorasyonunu İnceledi

Bakan Ersoy Selanik'teki Atatürk Evi'ni Ziyaret Etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunanistan ziyareti çerçevesinde Selanik kentindeki Atatürk Evi’nde devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Restorasyon ekibi ile bir araya gelen Bakan Ersoy, projeye dair bilgi alışverişinde bulundu.

Restorasyon Çalışmalarının Başlangıcı

Bakan Ersoy, Selanik ziyaretinin sebebini, Atina'da gerçekleştirilecek turizm karma komisyon toplantısı olarak belirterek, "Gelirken özellikle Selanik’e uğramak istedik. Selanik’teki Atatürk Evi'nin uzun zamandır restorasyon ihtiyacı vardı. Yunan makamlarından alınan proje onayının ardından 6 Aralık itibarıyla restorasyon çalışmalarını başlattık." dedi.

Restorasyon Detayları ve Hedefler

Ersoy, yürütülen restorasyon çalışmalarının geçmişte yapının özgün halinden uzaklaştığını belirtirken, bu süreçte özgün malzemeler kullanılarak 1953 yılındaki görünümüne geri döneceğini ifade etti. Bakan, Atatürk Evi’nin dış ve iç cephelerindeki tüm ahşap malzemelerin değiştirileceğini ve elektrik ile su tesisatının tamamen yenileneceğini vurguladı.

Müze ve Kütüphane Çalışmaları

Selanik'teki evin üst katında Atatürk’e dair bir müze oluşturacaklarını açıklayan Ersoy, "Atatürk’ün o dönemde giydiği kıyafetler ve kullandığı malzemeleri Ankara’daki envanterimizden buraya getireceğiz." dedi. Ayrıca, buradaki kütüphanenin Türk Tarih Kurumu desteğiyle zenginleştirileceğini belirtti.

2023 Ziyaret Rakamları ve Tamamlanma Hedefi

Bakan Ersoy, Atatürk Evi’nin bu yıl yaklaşık 500 bin Türk vatandaşı tarafından ziyaret edildiğini ve eylül sonuna kadar restorasyon çalışmalarının tamamlanarak evin tekrar ziyarete açılmasının hedeflendiğini söyledi.

Bakan Ersoy’a bu önemli ziyareti sırasında, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes ve Selanik Başkonsolosu Serkan Gedik eşlik etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sağda), Yunanistan ziyareti kapsamında Selanik kentindeki Atatürk Evi’nde başlayan restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan Ersoy, restorasyon ekibi yetkilileriyle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sağda), Yunanistan ziyareti kapsamında Selanik kentindeki Atatürk Evi’nde başlayan restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan Ersoy, restorasyon ekibi yetkilileriyle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.