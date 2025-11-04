Bakan Ersoy: Turizmde 64 milyar dolar hedefine emin adımlarla

Mehmet Nuri Ersoy WTM Londra’da Türkiye’nin Turizm Başarısını Anlattı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen World Travel Market (WTM) Londra Uluslararası Turizm Fuarı’nı ziyaret etti. Türkiye, fuarın en büyük ulusal stantlarından biriyle yer alarak sektör profesyonellerinin odağı oldu. Bakan Ersoy açılış gününde sektör temsilcileriyle bir araya gelerek ülkenin son turizm verilerini paylaştı.

Yıl sonu hedefi: 64 milyar dolar

Ersoy, WTM’nin sezon kapanışı ve yeni sezon gelişmelerine ilişkin en iyi fikir veren organizasyonlardan biri olduğunu vurgulayarak Türkiye’nin 2025 yılı performansına dikkat çekti. "Yıl sonu hedefimiz 64 milyar dolara emin adımlarla ilerliyoruz" diyen Ersoy, 2025’in ilk 9 ayında 50 milyon ziyaretçi ve 50 milyar dolar gelir seviyesine ulaşıldığını belirtti. Bu rakamların ziyaretçi sayısında %1,6, gelirde ise %5,7’nin üzerinde artışa işaret ettiğini söyledi.

Zorluklara rağmen güçlü kapanış

Bakan, bölgede yaşanan depremler ve iki büyük çatışmanın rezervasyon akışını yavaşlattığını ancak Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile yürütülen yoğun kampanyalar sayesinde rezervasyonların hızlandığını aktardı. Ersoy, "Son çeyrekteki hızlı rezervasyon akışıyla birlikte yıl sonu hedefimiz olan 64 milyar dolara emin adımlarla yürüdüğümüzü son çıkan verilerle de artık görmüş olduk" ifadesini kullandı.

İngiltere pazarı ve hedefler

İngiltere pazarında çift haneli büyümeye odaklandıklarını söyleyen Ersoy, bu yılı 4 milyon 250 bin ziyaretçi ile kapatacaklarını, 2026 hedefinin ise 4,5 milyonun üzerinde olduğunu belirtti. Ersoy, İngiltere çalışmasının yalnızca ülke ile sınırlı kalmayıp İrlanda gibi çevre destinasyonlara da yönelik genişleme planları içerdiğini kaydetti.

Ürün çeşitliliği: Geleceğe Miras ve gastronomi

Bakan Ersoy, Türkiye’nin artık klasik deniz‑kum‑güneş üçgeninin ötesine geçtiğini, son 7-8 yılda ürün ve kaynak destinasyon çeşitliliğine ciddi yatırımlar yapıldığını vurguladı. "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında yürütülen arkeolojik kazılar ve gece müzeciliğinin yeni turizm ürünleri arasında önem kazandığını söyleyen Ersoy, gastronomi alanında Michelin Guide kapsamının genişlediğini ve "Kapadokya’da yeni destinasyon olarak katılacak" ifadelerini kullandı. Ersoy, "bundan sonraki yıllarda artık tüm Türkiye Michelin yıldızının kapsama alanına giriyor" dedi.

Nitelikli turist ve harcama artışı

Turizm stratejisinde nitelikli turiste odaklandıklarını belirten Ersoy, "Artık sadece nicelik değil nitelik de dönemi" yorumunu yaptı. Bakan, son verilere göre yabancı turistlerin gecelik harcamasının 9 ayda 116 dolara çıktığını ve yıl sonu tahmini olarak 118 dolar seviyesinde kapanmasının beklendiğini aktardı.

Göbeklitepe sergisi Avrupa’ya yayılıyor

İtalya’da Kolezyum’da büyük ilgi gören Göbeklitepe sergisiyle ilgili konuşan Ersoy, serginin diğer Avrupa ülkelerine taşınacağını açıkladı. Kolezyum’daki serginin 6 milyondan fazla ziyaretçi aldığına dikkat çeken Ersoy, "Kültür turlarına çok ağırlık veriyoruz, arkeolojik turlara. Berlin’de ve İngiltere’de de şu anda bakıyoruz. İngiltere’de de düzenlemeyi düşünüyoruz. Ve 2026 yılı içinde Berlin’de de planlıyoruz. Sergiyi birçok Avrupa ülkesi başta olmak üzere yaygınlaştıracağız" dedi.

Uluslararası temaslar ve iş birliği

Fuar süresince Ersoy, dünyanın önde gelen tur operatörleri TUI, EasyJet Holidays ve Jet2 Holidays yöneticileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıca KKTC Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ve Maldivler Turizm ve Çevre Bakanı Thoriq İbrahim ile bir araya gelerek karşılıklı iş birliği olanaklarını değerlendirdi.

