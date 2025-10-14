Bakan Ersoy ve İranlı Bakan Salihi 2025 Türkiye-İran Kültür Yılı için Görüştü

Ersoy, İran Kültür Bakanı Abbas Salihi ile 2025 Türkiye-İran Kültür Yılı kapsamında kültürel işbirliğini ve Hafız-ı Şirazi anma konserini görüştü.

Yayın Tarihi: 14.10.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 14:37
Bakan Ersoy ve İranlı Bakan Salihi 2025 Kültür Yılı İçin Bir Araya Geldi

Kültürel işbirliği ve etkinlikler masaya yatırıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Abbas Salihi ve beraberindeki heyeti Bakanlık'ta kabul etti.

Ersoy, görüşmeye ilişkin paylaşımında, Salihi ve beraberindeki heyetle 2025 Türkiye-İran Kültür Yılı çerçevesinde bir araya geldiklerini belirtti. Toplantıda iki ülke arasındaki kültür ilişkilerinin kapsamlı şekilde ele alındığı kaydedildi.

Ersoy görüşmede şu ifadeleri kullandı: "Gerçekleştirilecek etkinliklerin, köklü dostluğumuzun ve ortak kültürel değerlerimizin daha geniş kitlelere ulaşmasına vesile olacağına inanıyorum. Bu akşam CSO Ada Tarihi Salon'da gerçekleştirilecek olan İran'ın büyük şairi Hafız-ı Şirazi'yi anma konseri de bu ortak kültürel atmosferin güçlü bir yansıması olacak."

Görüşme, iki ülke arasında kültürel diyaloğun derinleştirilmesi ve planlanan etkinliklerin geniş kitlelere duyurulması hedefiyle gerçekleşti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sağda), İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Abbas Salihi (sağ 2) ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldi.

