Bakan Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile Önemli Bir Görüşme Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Fidan'dan BAE'ye Ziyaret

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Abu Dabi'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi. Görüşme, bölgedeki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Sosyal Medyadan Duyuruldu

Dışişleri Bakanlığı, resmi X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fidan'ın BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile gerçekleştirdiği bu görüşmeyi duyurdu.

Görüşmeler Çerçevesinde Başka Temaslar

Bakan Fidan’ın ziyareti boyunca, BAE Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Muhammed Hamed eş-Şemsi ile de bir araya geldiği bildirildi. Bu temaslar, iki ülke arasındaki stratejik işbirliğini derinleştirmek amacı taşıyor.