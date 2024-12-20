Bakan Fidan, BM Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher'ı Ağırladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Yetkilisi Tom Fletcher'ı Kabul Etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Bu buluşma, uluslararası insani yardımlarla ilgili önemli konuları masaya yatırmak amacıyla yapıldı.

Görüşme, Türkiye'nin insani yardım politikaları ve uluslararası işbirliği açısından büyük bir önem taşıyor. Bakan Fidan'ın BM temsilcisiyle gerçekleştirdiği bu görüşme, hem iki taraf arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi hem de global insani krizlere çözüm arayışlarının desteklenmesi açısından dikkat çekici bir adım oldu.