Bakan Fidan: Bölgesel yayılmadan kaçınmak lazım! Daha büyük bir yayılmayla karşı karşıya kalabiliriz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, A Haber'de katıldığı programda gündemdeki konuları değerlendirdi, soruları cevapladı. Fidan, ABD'nin İran destekli gruplara yönelik saldırılarına ilişkin soru üzerine, ABD'nin tehlikeli bir oyun oynadığını belirterek, "Ateşle oynadığınız zaman o ateş her an yangına dönüşebilir. Kontrol altına alınamayabilir. Burada bir riskle karşı karşıyayız. Bu kontrol altına alınamamazlık meselesi bir tehdit olarak karşımızda duruyor." dedi.



Fidan, bölgesel ortaklarla ve ABD ile sürekli irtibat halinde olduklarını söyledi. "Bölgesel yayılmadan kaçınmak lazım. Durum iyi değil. Daha büyük bir yayılmayla karşı karşıya kalabiliriz." dedi.

İSRAİL GÜVENLİĞİ DÜNYA GÜNDEMİNDE

Fidan, İsrail'in güvenliği konusunun dünya gündeminden düşmediğini vurguladı. İsrail'in, dünya kamuoyunu aldatmayı bıraktığı zaman güvenlik sorunu yaşamayacağını söyleyen Fidan, "İsrail güvenlik peşinde değil. İsrail daha fazla toprak peşinde. Filistinlilere kendi devletini verdiği gün zaten İsrail güvende olacak" ifadelerini kullandı.

Fidan, bölge ülkeleri olarak sorumluluk üstlenmeye hazır olduklarını sık sık dile getirdiklerini hatırlatarak, "İki devletli çözümü gündeme getirirken bu sefer farklı olarak, metodolojik olarak da garantörlük mekanizmasını öne sürmemizin arkasında bu yatıyordu." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE PUTİN ARASINDA GÖRÜŞME

Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu ay bir araya geleceğini duyurdu. Fidan, görüşmede PKK/YPG meselesinin de gündeme geleceğini ifade etti.

"Fırat'ın batısındaki bölgelerde başta Mümbiç ve Telrıfat olmak üzere PKK'ya göz yumulaması meselesi bizim için önemli. Oradaki Rus silahlı kuvvetleriyle bizim silahlı kuvvtlerimiz arasında bir çatışmasızlık mekanizması var fakat bu mekanizma her zaman sağlıklı işlemeyebiliyor. Bizim birinci önceliğimiz PKK tehdidinin bir an önce Fırat'ın doğusundan ve batısından kaldırılması bu konuda da Rusların bir çizgiye gelmesi."

Bakan Fidan, ABD'nin Türkiye'nin F-35 programına yeniden katılmasına yönelik açıklamalarını da yorumladı. "Neden olmasın? Ancak diğer yeteneklerimizden vazgeçmeyiz." diye konuştu.

Fidan, "F-35'in sadece bir müşterisi değil aynı zamanda üretici ortaklarından biriydik. Yani Türkiye'nin maddi kaybının yanı sıra burada ortaya koyduğu kapasiteyle bir zararı da söz konusu bunu elimine etmek için çalışmalarımız devam ediyor. Roketsan'ın geliştirdiği hisar sınıfı alçak orta ve yüksek irtifalı ve belli bir sürece yayılan katmanlı hava savunma doktrini ugulamaya başladık." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MISIR ZİYARETİ

Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahire'ye gerçekleştireceği ziyaretin, ikili ilişkiler ve bölge güvenliği açısından önemli olduğunu söyledi. Fidan, Mısır'a Türkiye'den İnsansız Hava Aracı teknolojisi sağlanacağını da duyurdu.

TÜRKİYE VE AB SÜRECİ

Türkiye'nin AB sürecini de değerlendiren Bakan Fidan sürece dair çalışmaların özveri ile sürdürüldüğünü açıkladı. Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi kabul edip etmemek konusunda kesin karara varması gerektiğini beyan etti.

Fidan, "Yeni yaklaşımın sonuçları neler olabilir, bu konuda yeni kriterlerimiz, ifadelerimiz politikalarımız neler, bu konuda çok emek harcıyoruz." ifadelerini kullandı. AB'nin ilk olarak netleştirmesi gereken konuya işaret eden Fidan, "Avrupa Birliği Türkiye'yi üyeliğe kabul etmek istiyor mu, istemiyor mu?" dedi.