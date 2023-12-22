Bakan Fidan: Bugüne kadar Gazze'den 1149 vatandaşımız kurtarıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meclis'te Bakanlığının 2024 bütçesini savunurken, uluslararası sistemin istikrarsızlık ve belirsizlik içinde olduğunu vurguladı. Fidan, büyük güçlerin jeopolitik ve jeo-ekonomik çekişmesinin bu durumu daha da kötüleştirdiğini belirtti. Fidan, Ukrayna Savaşı'nın Avrupa'da yeniden sıcak çatışma ortamı yarattığını, bu sırada İsrail'in Gazze'ye saldırmasının da Türkiye'nin dahil olduğu bölge ve dünya üzerinde büyük etki yaptığını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meclis'te Bakanlığının 2024 bütçesine ilişkin konuştu. Fidan, Suriye, Irak, Libya, Kafkaslar, Balkanlar ve Afrika'da yaşanan siyasi kriz ve gerginliklerin bölgeyi zor durumda bıraktığını söyledi. Fidan, Türkiye'nin bağımsız dış politikası sayesinde uluslararası gündemde etkin bir rol oynadığını ve kritik bölgelerdeki sorunlara çözüm ürettiğini ifade etti. Fidan, stratejik hedeflerini bölgesel barış, güvenlik, yeni ittifaklar, ortaklıklar, ekonomik kalkınma, refah ve küresel sistemin dönüşümü olarak sıraladı. Fidan, dış ilişkilerin güvenlik, istihbarat, teknoloji, ekonomi, ticaret, enerji, ulaştırma ve kültür gibi alanları kapsadığını da vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki durumu Meclis'te değerlendirdi. Fidan, "Gazze'de yaşanan savaş suçları herkesi derinden yaralamaktadır. Biz her zaman Filistin halkının yanında olduk. Bugün de Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bu katliamın son bulması için elimizden geleni yapıyoruz. İsrail-Filistin sorunu ve Gazze'deki acılar bölge ve dünya için büyük bir tehdittir. Gazze'de 20 binden fazla masum insan, çoğu kadın ve çocuk, bilerek öldürüldü." dedi.

Hakan Fidan, Gazze'de yaşanan insanlık dramına Meclis'te tepki gösterdi. Fidan Gazze'ye yönelik saldırılara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'de işlenen savaş suçları vicdan sahibi herkesin yüreğini dağlamaktadır. Biz öteden beri Filistin halkının sesi olmayı şiar edindik. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm imkanlarımızı seferber ederek bu vahşetin durdurulması için çalışmaktayız. İsrail-Filistin ihtilafı ve Gazze'deki zulüm tüm bölgeyi ve küresel dengeleri derinden etkilemektedir. Gazze'de yüzde 70'i çocuk ve kadınlardan oluşan 20 binden fazla masum sivil kasten öldürüldü."

Batılı ülkelerin yaşanan katliama sessiz kalanlar için şu şekilde konuştu:

"Esasen Filistin meselesinin çözüme kavuşturulmasının önündeki en büyük engel, ABD'nin halihazırda İsrail'e verdiği kayıtsız şartsız destektir. Maalesef, Amerika'nın ve bazı Batılı ülkelerin siyasi sistemleri, İsrail'in hukuk dışı tasarruflarının tümüne kör ve sağır kalma esasına göre dizayn edilmiş durumdadır. Batı'nın bu yaklaşımı, ahlaki pusulanın sapmasına yol açmış, uluslararası sistemi ayakta tutan hukuki ilkeleri ve değerleri zedelemiştir."